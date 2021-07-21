"Укроборонсервис" до сих пор не выполнил контракт на поставку ДРК 50 танков T-64БВ-1

ЦАМТО, 20 июля. Украинское ГП "Укроборонсервис", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", до сих пор не выполнило заключенный в 2014 году контракт на поставку Демократической Республикой Конго 50 модернизированных танков T-64БВ-1.

Как сообщает Armyrecognition.com, после начала конфликта в Донбассе в 2014 году первые 10 танков T-64БВ-1 были переданы полку спецназначения "Азов", 25 ед. в 2016 году были доставлены в ДРК, а оставшиеся 15 машин, как сообщается, до сих пор находятся на танковом заводе.

Напомним, что украинское ГП "Укроборонсервис" заключило контракт с иностранным заказчиком на капитальный ремонт и поставку 50 основных боевых танков Т-64БВ-1 в феврале 2014 года. По заявлению руководства "Укроборонпрома", "данное соглашение могло проложить путь к дальнейшим экспортным продажам этого танка".

Учитывая, что официально заказчик не раскрывался, выдвигались предположения, что покупателем является одна из стран африканского континента, в том числе ДРК. В сентябре 2014 года было опубликовано сообщение о передаче партии модернизированных танков T-64БВ-1 частям Нацгвардии Украины для применения в Донбассе. Это привело к новым предположениям об аннулировании контракта ввиду необходимости оснащения ВСУ для участия в боевых действиях в восточной Украине.

Судя по опубликованным данным об осуществленных Украиной в 2016 году поставках ВиВТ за рубеж, которые были представлены в Регистр обычных вооружений ООН, Демократическая Республика Конго все-таки получила 25 танков T-64БВ-1. Таким образом, ДРК стала первым зарубежным покупателем T-64БВ-1. Стало ясно, что соглашение не было отменено, однако и проект до сих пор не завершен.

По информации ГК "Укроборонпром", T-64БВ-1 оснащен системой динамической защиты (ДЗ) "Контакт-1", доработанной системой управления огнем (СУО) 1А33, комплексом управляемого вооружения 9К112-1 "Кобра".