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Известия.ru

Песков назвал причины создания Россией гиперзвуковых ракет

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Создание Россией гиперзвуковых ракет — это в том числе ответ на развертывание американской системы ПРО в Румынии и Польше. Об этом во вторник, 20 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал на то, что Путин неоднократно говорил на тему того, что США виновны в сломе существующей системы безопасности.


«Он [президент] говорил о том, что мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности. Кроме того, сталкивались с определенными шагами со стороны США и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету», — заявил Песков.

Кроме того, он отметил, что для того, чтобы не произошел слом действующего паритета, необходимо было принимать меры, которые были способны обезопасить Россию на фоне действий США и гарантировали обеспечение продолжения существующего паритета.

Песков подчеркнул, что именно эти меры и были приняты.

Ранее в этот день посольство РФ заявило, что потенциальное развертывание американскими властями гиперзвуковых ракет в Европе США, будет «крайне дестабилизирующим» шагом, а также повысит вероятность непреднамеренной конфликтной ситуации.

19 июля Пентагон назвал новые российские разработки в области гиперзвукового оружия дестабилизирующим фактором, так как ракеты способны нести ядерный заряд, а США в свою очередь разрабатывают подобные системы исключительно для неядерного оснащения.

Ранее в этот же день фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели в Белом море.

10 июля стало известно, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем корабельных гиперзвуковых ракет «Циркон». По словам главкома ВМФ Николая Евменова, эти корабли являются самыми современными боевыми кораблями России. Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».

Завершение госиспытаний «Циркона» ожидается в 2021 году. А с 2022-го начнутся уже серийные поставки гиперзвуковых ракет надводным кораблям. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России

Ранее, 28 июня, президент России Владимир Путин объявил о скорой постановке на боевое дежурство «Циркона» и системы ПВО С-500. На подходе, по его словам, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы.

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