Источник: пуск ракеты "Циркон" по "авианосцу" в ближайшие дни пройдет в Баренцевом море

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" в ближайшие дни выполнит новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Стрелять будут из акватории Баренцева моря по морской мишени, имитирующей авианосец условного противника.

Собеседник агентства добавил, что испытания будут проходить "в условиях сложной помеховой и целевой обстановки".

Это второй пуск в этом году, всего — пятый. Прошлый состоялся 19 июля с борта того же "Адмирала Горшкова" из Белого моря по наземной цели в Баренцевом. Как отмечали источники РИА Новости в оборонке, завершение государственных испытаний запланировано на текущий год.

"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.

Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.

Предполагается, что "Цирконами" будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск", которую доведут до уровня 949АМ.