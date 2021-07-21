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Российская газета

Гиперзвуковой "Циркон" проверят на мишени-"авианосце"

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Источник изображения: ТАСС

В ближайшие дни фрегат "Адмирал Горшков" выполнит новый испытательный пуск гиперзвуковой ракетой. Как сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, стрельба будет вестись по мишени-"авианосцу" из Баренцева моря. Пуск осуществят в условиях сложной помеховой и целевой обстановки.

Как ранее сообщала "Российская газета", накануне с фрегата "Адмирал Горшков" был произведен пуск по наземной цели. "Циркон" развил скорость свыше 8 тыс. км/ч и пролетел более 350 километров. По данным объективного контроля, ракета прямым попаданием успешно поразила цель.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
Авианосец
ГЗЛА
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