"Техмаш" впервые представил на МАКС-2021 неуправляемую ракету С-13Б

Ракета, в частности, имеет бетонобойную боевую часть повышенного могущества

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех" впервые представил на авиасалоне МАКС-2021 многофункциональную неуправляемую ракету повышенной эффективности С-13Б.

"Неуправляемая авиационная ракета С-13Б повышенной эффективности объединила в себе возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного вооружения С-13 калибра 122 мм - это известные в России и за рубежом неуправляемые ракеты C-13Т и С-13ОФ. За счет своей многофункциональности изделие является перспективным для поставки не только на внутренний рынок, но и за рубеж", - сказал во вторник ТАСС исполнительный директор "Техмаша" Александр Кочкин.

Он уточнил, что ракета С-13Б имеет бетонобойную боевую часть повышенного могущества. Предназначена для применения в составе неуправляемого ракетного вооружения серийных, разрабатываемых и перспективных самолетов оперативно-тактической и морской авиации для поражения самолетов в усиленных железобетонных укрытиях, взлетно-посадочных полос аэродромов и других прочных целей, а также легкоуязвимой техники и живой силы на открытой местности.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в Жуковском.