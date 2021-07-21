Войти
ТАСС

Роскартография подписала соглашение о сотрудничестве с частной компанией Success Rockets

127
0
0
Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

В Роскартографии отметили, что заинтересованы в получении данных дистанционного зондирования Земли с космических аппаратов для использования в целях оперативного мониторинга изменений земной поверхности

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Частная космическая компания Success Rockets и Роскартография на авиасалоне МАКС-2021 подписали контракт о сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе космической компании.

"20 июля в рамках авиасалона МАКС-2021 Роскартография подписала соглашение о сотрудничестве с частной российской космической компанией Success Rockets. Роскартография заинтересована в получении данных дистанционного зондирования Земли с космических аппаратов для использования в целях оперативного мониторинга изменений земной поверхности. Такие данные планирует предоставлять российская частная космическапря компания Success Rockets", - сказали в пресс-службе.

В Success Rockets пояснили, что сотрудничество реализуется в рамках двух направлений деятельности компании - создания группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в инфракрасном и оптическом диапазонах (SR OKO) и группировки радиолокационного зондирования Земли (SR SAR).

"Мы приветствуем появление в России компании, которая в перспективе сможет дополнительно обеспечивать нас оперативной информацией об изменениях земной поверхности. Коллегам желаю успехов, будем ждать результатов", - привели в пресс-службе компании слова генерального директор Роскартографии Сергея Карутина.

В Success Rockets уточнили, что группировка ДЗЗ SR OKO в инфракрасном и оптическом диапазонах будет включать в себя 36 космических аппаратов, каждый из которых будет нести на себе оптическую камеру для высокодетальной съемки с разрешением 0,5 м и изображающий инфракрасный спектрометр. "Это позволит нам добиться максимального качества изображений, которые требуются для решения задач Роскартографии, главного на сегодняшний день исполнителя картографо-геодезических работ федерального значения. Интерес со стороны государственных организаций подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Мы благодарны коллегам за оказанное доверие и поддержку", - привели в пресс-службе слова главы компании Success Rockets Олега Мансурова.

Ранее сообщалось, что Success Rockets зарегистрировала в Ростове-на-Дону дочернюю компанию ООО "СР Сателлитс" (SR Satellites), которая будет заниматься производством спутников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
30.09.2019
Директор Центра АСТ о промежуточных результатах российского военного присутствия в Сирии
02.04.2018
Беспилотные боевые системы на UMEX 2018
25.02.2016
Перевооружение в режиме «эконом»
25.08.2011
На МАКС-2011 делегация Белоруссии провела переговоры с руководством ряда предприятий ОПК РФ и ФСВТС
22.08.2007
БЕЛОРУССКИЙ ПРОРЫВ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 02:37
  • 86
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 20.07 23:04
  • 904
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.07 22:44
  • 1
Корабль Северного флота РФ провел успешную испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" - Минобороны
  • 20.07 18:25
  • 62
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 20.07 16:28
  • 20
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 20.07 15:20
  • 58
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 20.07 14:49
  • 53
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 20.07 14:40
  • 18
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 20.07 09:38
  • 58
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 20.07 07:16
  • 2
"Рособоронэкспорт" с начала года подписал контракты более чем на $5 млрд, 80% - на продукцию для ВВС и ПВО
  • 20.07 07:02
  • 8
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 21:05
  • 1
Песков назвал естественным изучение статьи Путина в армии
  • 19.07 21:03
  • 1
В кольце врагов, в тисках чужой культуры
  • 19.07 18:57
  • 1
Бездушная «Армата», «Терминаторы» собирают в роты, «Орион» учат убивать
  • 19.07 18:54
  • 1
Polityka (Польша): неспокойное Черное море