В Зауралье Су-34 применили авиабомбы со спутниковым наведением

Экипажи Су-34 применили полутонные корректируемые авиабомбы со спутниковым наведением. Учения авиаполка Центрального военного округа проходят на территории курганской области.

Летчики нанесли удар по мишеням, которые имитировали подземные командные пункты "неприятеля", а также - наземные промышленные объекты.

"Сброс бомб производился на высоте от двух до восьми тысяч метров с применением спутникового наведения", - уточнили в пресс-службе ЦВО.

В учении были задействованы пять многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, около сотни военнослужащих летного и инженерно-технического состава, а также - группы управления и обеспечения полетов.

Су-34, напомним, имеет высокие боевые качества: эффективен в условиях противодействия средств ПВО противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы. Он может поражать цели независимо от времени суток и погодных условий.

Татьяна Воробьева