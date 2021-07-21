Власти США одобрили покупку российских ракетных двигателей

Американское правительство поддержало покупку российских двигателей РД-181М производства НПО «Энергомаш». Об этом 20 июля в своем Telegram-канале сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

По его словам, речь идет о разрешении на экспорт в США двигателя РД-18М.

«А значит, будут новые поставки двигателей и новые старты американских ракет с российскими «сердцами», — добавил он.

Как отметил Устименко, договор о покупке российских двигателей не только является подтверждением прекрасной работы конструкторов и инженеров, создающих изделия превосходного качества, но и дает надежду на возможную нормализацию отношений. В них эффективность и бизнес будут более важны, чем решения, не имеющие отношения к космосу.

«Ну а пока остается только пожелать успехов НПО «Энергомаш», которое создает такие удивительные «произведения двигательного искусства», — заключил Устименко.

Ранее в июле правительство России поддержало переговоры о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М американской компании Orbital Sciences Corporation.

В апреле сообщалось, что последняя по действующему контракту партия ракетных двигателей РД-180 будет отправлена в США в текущем году. Тогда же глава космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заверил, что Вашингтон прекратит закупать РД-180 после 2022 года.

В феврале стало известно, что, по мнению консультантов американского конгресса, США не смогут найти альтернативу РД-180 как минимум до 2030 года.

В 2015 году в связи с обострением политических отношений между Москвой и Вашингтоном американский конгресс запретил закупки РД-180. Спустя время он отменил ограничения, объяснив это решение тем, что США не могут найти им замену.