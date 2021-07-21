Александр Михеев: Россия и Турция завершают консультации по поставке второго полкового комплекта ЗРС С-400

ЦАМТО, 20 июля. Россия и Турция завершают консультации по контракту на поставку второго полкового комплекта ЗРС С-400, сформирована финансовая модель.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам в ходе авиасалона МАКС-2021 гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Проводятся завершающие консультации, сформирована финансовая модель, сформирована программа технологического сотрудничества в этом проекте, поэтому мы ожидаем, что в ближайшие месяцы этот проект завершим", – сказал он.

Россия и Турция заключили контракт на поставку первого полкового комплекта ЗРС С-400 в 2017 году, поставки по этому контракту турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.