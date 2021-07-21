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ТАСС

В NASA заявили, что телескоп "Хаббл" полностью возобновил работу

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Телескоп "Хаббл"
Телескоп "Хаббл".
Источник изображения: © NASA/Smithsonian Institution/Lockheed Corporation

Обсерватория вновь присылает снимки на Землю, подчеркнули в управлении

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Орбитальная обсерватория "Хаббл" в полной мере возобновила работу и вновь присылает снимки на Землю. Об этом сообщило в понедельник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Космический телескоп "Хаббл" снова в деле, исследует близкие и дальние уголки Вселенной. Научные инструменты вернулись к полноценной работе после устранения неисправности, которая приостановила наблюдения более чем на месяц", - сказано в сообщении. Как отмечает NASA, научные наблюдения возобновились во второй половине дня в субботу. Новые снимки, направленные "Хабблом" на Землю, опубликованы на сайте американского космического ведомства.

В пятницу пресс-служба Центра космических полетов NASA имени Годдарда сообщила, что инженеры NASA успешно завершили процедуру переключения орбитальной обсерватории "Хаббл" на работу с резервным бортовым компьютером, после того как часть электроники космического аппарата вышла из строя в середине июня.

Научные наблюдения при помощи инструментов "Хаббла" были полностью прекращены 13 июня этого года в результате появления сбоев в работе бортового компьютера телескопа, отвечающего за исполнение команд и отправку данных на Землю.

Последующее изучение диагностических данных показало, что причина сбоев заключалась в выходе из строя системы, управляющей подачей питания для всего компьютера. Первые попытки восстановить ее работу закончились безуспешно, что заставило руководство миссии принять решение о включении резервных блоков "Хаббла", способных исполнять аналогичные функции.

Отработав процедуры по их включению на Земле, специалисты NASA на прошлой неделе отправили на "Хаббл" набор команд, который переключил телескоп на работу с резервным бортовым компьютером, чья система питания работает корректно.

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