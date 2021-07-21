Китайская компания ALIT предлагает на экспорт новый корабельный ЗРК LY-80N

ЦАМТО, 20 июня. Китайская компания Aerospace Long-March International (ALIT) представила новый корабельный зенитный ракетный комплекс LY-80N, предназначенный для поставки на экспорт.

Как сообщает Armyrecognition.com, LY-80N представляет собой современный зенитный ракетный комплекс средней дальности, который может размещаться на борту кораблей различных типов и обеспечивает перехват истребителей и противокорабельных ракет противника. Система LY-80N применяется в составе ВМС НОАК.

Максимальная дальность поражения целей – 40 км, высота поражения целей – от 7 до 15 тыс. м, вероятность поражения одной ракетой – 0,83.

ЗРК HQ-16E/LY-80N представляет собой экспортную версию комплекса HQ-16, которым оснащен фрегат класса "Тип-054A" ВМС НОАК. Головной корабль этого типа вошел в боевой состав ВМС НОАК в январе 2008 года.

Длина фрегата класса "Тип-054A" – 134,1 м, максимальная ширина – 16 м, полное водоизмещение – 4053 т. Корабль оснащен энергетической установкой типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями Shaanxi 16 PA6 STC и способен развивать максимальную скорость 27 узлов. Дальность плавания – 3800 морских миль на скорости 18 узлов.

В состав вооружения фрегата также входят 76-мм артиллерийская установка H/PJ-26 и две 30-мм АУ (семиствольные H/PJ12 для фрегатов с 1 по 16-й и 11-ствольные H/PJ11, начиная с 17-го корабля (577) "Хуанган"), а также две счетверенные ПУ с противокорабельными ракетами С-802.