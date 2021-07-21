Войти
ЦАМТО

Александр Михеев: пять стран интересуются покупкой истребителей Су-57

104
0
0
Модель самолета Су-57Э
Модель самолета Су-57Э.
Источник изображения: © Sputnik | Перейти в фотобанк

ЦАМТО, 20 июля. Пять инозаказчиков уже прислали заявки на закупку истребителя пятого поколения Су-57. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на авиасалоне МАКС-2021.

"Ожидаем, что в ближайшие годы на этот самолет будет существенный спрос. Пять стран на сегодняшний день заявились под этим проектом", – сказал А.Михеев, отвечая на вопрос об экспортных перспективах Су-57.

Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Планируется, что к концу 2024 года ВКС России получат 22 Су-57, а к 2028 году их количество в ВКС будет доведено до 76 машин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Похожие новости
02.09.2019
"Росборонэкспорт" заявляет о резком росте интереса к российскому истребителю пятого поколения по итогам авиасалона "МАКС"
27.08.2019
"Рособоронэкспорт" проведет консультации для инозаказчиков по Су-57 на МАКС-2019
27.08.2019
Рособоронэкспорт пригласил на МАКС-2019 рекордное количество иностранных делегаций
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
06.12.2010
Обещать - не значит жениться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 02:37
  • 86
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 20.07 23:04
  • 904
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.07 22:44
  • 1
Корабль Северного флота РФ провел успешную испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" - Минобороны
  • 20.07 18:25
  • 62
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 20.07 16:28
  • 20
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 20.07 15:20
  • 58
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 20.07 14:49
  • 53
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 20.07 14:40
  • 18
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 20.07 09:38
  • 58
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 20.07 07:16
  • 2
"Рособоронэкспорт" с начала года подписал контракты более чем на $5 млрд, 80% - на продукцию для ВВС и ПВО
  • 20.07 07:02
  • 8
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 21:05
  • 1
Песков назвал естественным изучение статьи Путина в армии
  • 19.07 21:03
  • 1
В кольце врагов, в тисках чужой культуры
  • 19.07 18:57
  • 1
Бездушная «Армата», «Терминаторы» собирают в роты, «Орион» учат убивать
  • 19.07 18:54
  • 1
Polityka (Польша): неспокойное Черное море