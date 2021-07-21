Александр Михеев: пять стран интересуются покупкой истребителей Су-57

ЦАМТО, 20 июля. Пять инозаказчиков уже прислали заявки на закупку истребителя пятого поколения Су-57. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на авиасалоне МАКС-2021.

"Ожидаем, что в ближайшие годы на этот самолет будет существенный спрос. Пять стран на сегодняшний день заявились под этим проектом", – сказал А.Михеев, отвечая на вопрос об экспортных перспективах Су-57.

Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Планируется, что к концу 2024 года ВКС России получат 22 Су-57, а к 2028 году их количество в ВКС будет доведено до 76 машин.