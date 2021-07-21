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«Горшков» стреляет «Цирконом»

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Источник изображения: warspot.ru

Российский флот продолжает испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Вчера, 19 июля, пресс-служба Минобороны РФ сообщила о том, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу по наземной цели.

«По данным объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты «Циркон». Скорость полёта составила около 7 Махов», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Пуск ракеты «Циркон»

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу в акватории Белого моря. Наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря. В октябре прошлого года «Циркон» испытывали против надводной цели.

Создание ракет «Циркон» завершилось в 2016 году. Разработкой и производством ударного корабельного комплекса, вооружённого ракетами «Циркон», занимается военно-промышленная корпорация «НПО Машиностроения». Поскольку гиперзвуковые ракеты являются перспективной разработкой, информация о них засекречена. В Минобороны РФ планируют оснастить ракетами «Циркон» тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», а также многоцелевые атомные подлодки пятого поколения класса «Хаски», которые разрабатывает конструкторское бюро «Малахит».

По неподтверждённым данным, «Циркон» является гиперзвуковым вариантом сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос» — совместной российско-индийской разработки на базе ракеты П-800 «Оникс». Первая информация о появлении гиперзвуковых ракет на вооружении ВМФ РФ появилась ещё в октябре 2014 года.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
П-800 Оникс
Пётр Великий
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
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Проекты
22350
ГЗЛА
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