«Горшков» стреляет «Цирконом»

Российский флот продолжает испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Вчера, 19 июля, пресс-служба Минобороны РФ сообщила о том, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу по наземной цели.

«По данным объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты «Циркон». Скорость полёта составила около 7 Махов», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Пуск ракеты «Циркон»

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу в акватории Белого моря. Наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря. В октябре прошлого года «Циркон» испытывали против надводной цели.

Создание ракет «Циркон» завершилось в 2016 году. Разработкой и производством ударного корабельного комплекса, вооружённого ракетами «Циркон», занимается военно-промышленная корпорация «НПО Машиностроения». Поскольку гиперзвуковые ракеты являются перспективной разработкой, информация о них засекречена. В Минобороны РФ планируют оснастить ракетами «Циркон» тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», а также многоцелевые атомные подлодки пятого поколения класса «Хаски», которые разрабатывает конструкторское бюро «Малахит».

По неподтверждённым данным, «Циркон» является гиперзвуковым вариантом сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос» — совместной российско-индийской разработки на базе ракеты П-800 «Оникс». Первая информация о появлении гиперзвуковых ракет на вооружении ВМФ РФ появилась ещё в октябре 2014 года.