Стрельбы системы ПРО С-500 показали на видео

Минобороны опубликовало видео испытательных стрельб противоракетной системы С-500 на полигоне Капустин Яр.

Стрельбы выполнялись по скоростной баллистической цели и признаны успешными. Они подтвердили заданные тактико-технические характеристики комплекса, сообщили в военном ведомстве.

Зенитная система С-500 "Прометей" займет в системе воздушно-космической обороны России особое место - между тактическими и стратегическими системами ПВО-ПРО. Комплекс предназначен для перехвата баллистических ракет - в том числе межконтинентальных.

После завершения испытаний первый комплект С-500 поступит в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Антон Валагин