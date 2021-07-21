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Российская газета

Стрельбы системы ПРО С-500 показали на видео

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Минобороны опубликовало видео испытательных стрельб противоракетной системы С-500 на полигоне Капустин Яр.

Стрельбы выполнялись по скоростной баллистической цели и признаны успешными. Они подтвердили заданные тактико-технические характеристики комплекса, сообщили в военном ведомстве.

Зенитная система С-500 "Прометей" займет в системе воздушно-космической обороны России особое место - между тактическими и стратегическими системами ПВО-ПРО. Комплекс предназначен для перехвата баллистических ракет - в том числе межконтинентальных.

После завершения испытаний первый комплект С-500 поступит в подмосковное объединение ПВО-ПРО.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-500
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