Войти
Известия.ru

Пять стран заинтересовались российскими истребителями Су-57

113
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пять стран подали заявки на приобретение российских истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщил во вторник, 20 июля, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Здесь, на выставке, будет презентация нашим партнерам — самые последние современные авиационные средства поражения как на внешних подвесках, так и на внутренних подвесках. Поэтому ожидаем в ближайшие годы, что на этот самолет будет существенный спрос. Пять стран заявились уже под этот проект. Проводим консультации», — сказал он.

Кроме того, Михеев отметил, что Су-57 — один из лучших истребителей в мире по своим тактико-техническим характеристикам и имеет различные преимущества.

Ранее в этот день глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что страна получила несколько заявок от иностранных заказчиков на поставку многоцелевых истребителей Су-35.

19 июля член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов рассказал, что иностранные авиакомпании проявляют интерес к российскому среднемагистральному самолету МС-21. Он также заметил, что действующие твердые контракты предусматривают поставку 175 самолетов МС-21 для российских компаний.

20 июля в подмосковном Жуковском открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2021. В ходе президентского показа в первый день зрители смогут увидеть полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21-310.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КА-226
Ми-17
Ми-8АМТ
МиГ-35
ПАК ФА
Су-35
Компании
ВПК РФ
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Шугаев Дмитрий
Проекты
МАКС-20XX
МС-21
Похожие новости
04.02.2021
Авиакосмическая выставка AeroIndia-2021 открывается в Бангалоре
21.02.2019
Авиакосмическая выставка AeroIndia-2019 открывается в Бангалоре
12.11.2018
Airshow China 2018. Что крупнейший авиасалон мира принес России
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 00:57
  • 85
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 20.07 23:04
  • 904
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.07 22:44
  • 1
Корабль Северного флота РФ провел успешную испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" - Минобороны
  • 20.07 18:25
  • 62
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 20.07 16:28
  • 20
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 20.07 15:20
  • 58
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 20.07 14:49
  • 53
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 20.07 14:40
  • 18
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 20.07 09:38
  • 58
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 20.07 07:16
  • 2
"Рособоронэкспорт" с начала года подписал контракты более чем на $5 млрд, 80% - на продукцию для ВВС и ПВО
  • 20.07 07:02
  • 8
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 21:05
  • 1
Песков назвал естественным изучение статьи Путина в армии
  • 19.07 21:03
  • 1
В кольце врагов, в тисках чужой культуры
  • 19.07 18:57
  • 1
Бездушная «Армата», «Терминаторы» собирают в роты, «Орион» учат убивать
  • 19.07 18:54
  • 1
Polityka (Польша): неспокойное Черное море