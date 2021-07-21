Пять стран заинтересовались российскими истребителями Су-57

Пять стран подали заявки на приобретение российских истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщил во вторник, 20 июля, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Здесь, на выставке, будет презентация нашим партнерам — самые последние современные авиационные средства поражения как на внешних подвесках, так и на внутренних подвесках. Поэтому ожидаем в ближайшие годы, что на этот самолет будет существенный спрос. Пять стран заявились уже под этот проект. Проводим консультации», — сказал он.

Кроме того, Михеев отметил, что Су-57 — один из лучших истребителей в мире по своим тактико-техническим характеристикам и имеет различные преимущества.

Ранее в этот день глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что страна получила несколько заявок от иностранных заказчиков на поставку многоцелевых истребителей Су-35.

19 июля член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов рассказал, что иностранные авиакомпании проявляют интерес к российскому среднемагистральному самолету МС-21. Он также заметил, что действующие твердые контракты предусматривают поставку 175 самолетов МС-21 для российских компаний.

20 июля в подмосковном Жуковском открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2021. В ходе президентского показа в первый день зрители смогут увидеть полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21-310.