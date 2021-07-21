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ТАСС

"Рособоронэкспорт" подготовит проект по поставке Турции дополнительной партии С-400

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Проект будет готов в ближайшие месяцы, отметил генеральный директор компании Александр Михеев

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") в ближайшие месяцы подготовит проект по поставке Турции дополнительной партии зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом журналистам в ходе авиасалона МАКС-2021 сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы этот проект (поставки дополнительной партии С-400 Турции) завершим", - сказал Михеев.

"Проводятся завершающие консультации, сформирована финансовая модель, сформирована программа технологического сотрудничества в этом проекте", - добавил он.

МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. Выставка входит в тройку крупнейших авиасалонов в мире.

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Страны
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
МАКС-20XX
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