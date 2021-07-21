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ТАСС

"Рособоронэкспорт" реализует контракт на экспортную поставку беспилотников "Орион"

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Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР "Орион-Э"
Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР "Орион-Э".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Уже подписаны первые контракты, отметил генеральный директор компании Александр Михеев

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") выполняет контракт по поставке беспилотных летательных аппаратов "Орион-Э". Об этом журналистам в ходе авиасалона МАКС-2021 сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Уже подписаны и реализуются первые контракты. Разведывательно-наблюдательный вариант подписан и реализуется", - сообщил Михеев.

По его словам, сейчас формируется облик экспортно-ориентированного ударного БЛА "Орион-Э". "В ближайшее время мы его представим. Идут переговоры по ударному", - добавил глава "Рособоронэкспорта".

"Это тренд", - подытожил он.

Россия уже реализует контракты по поставкам иностранным заказчикам систем "Репеллент" и "Панцирь" для борьбы с дронами, сообщил Михеев.

"Спрос на наши комплексы по противодействию беспилотникам, такие как "Репеллент", в том числе наш бестселлер "Панцирь", у нас уже есть контракты. Наши предприятия готовы реализовывать все запросы", - сказал он.

В настоящее время в России есть комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент-Патруль", способный подавлять БПЛА на расстоянии до 20 км, комплексы "Купол" и "Рубеж-Автоматика", которые ведут непрерывное наблюдение и создают над объектом защитный купол, способный отразить атаки отдельных беспилотников и их массированное применение с различных направлений и высот в радиусе не менее 3 км.

В качестве ударной силы для физического уничтожения БЛА "Рособоронэкспорт" предлагает на внешний рынок комплексы ПВО малой дальности, в частности зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1М" и зенитный ракетный комплекс типа "Тор". Комплексы данных классов способны эффективно уничтожать различные средства воздушного нападения, в том числе БПЛА. ЗРПК "Панцирь-С1М" имеет ракетное и пушечное вооружение и уничтожает воздушные цели на дальности до 30 км и до 18 км по высоте.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Орион БПЛА
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
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