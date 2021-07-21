В Ленинградской области грохотала тяжелая артиллерия

В Ленинградской области военнослужащие Келецко-Берлинской артиллерийской бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к боевым стрельбам с закрытых огневых позиций по мишеням, имитирующим укрепления и бронированные сооружения противника.

Расчёты 152-мм самоходных гаубиц 2С3М «Акация» и 2С19 «Мста-С» ведут стрельбу как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций по навесной траектории, поражая цели на дальностях от 7 до 15 км.

Кроме того, экипажи гаубиц выполнили нормативы по развертыванию, загрузке орудий, выдвижению на позиции, совершению противоогневого манёвра и маскировке техники.

Для расчёта траекторий снарядов, корректировки огня, слежения за воздушным пространством и учета поражения целей были применены радиолокационные комплексы разведки «Зоопарк-1» и звукометрический комплекс АЗК-7М.

В стрельбах артиллерии принимает участие более 200 военнослужащих, задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники.