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Российская газета

Первая партия БМП-1 из Греции скоро отправится в Египет

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Источник изображения: rg.ru

Греция намерена передать Египту находившиеся у нее на вооружении БМП-1. На проходившей в мае в Афинах Международной оборонной выставке DEFEA 2021 был представлен образец боевой машины пехоты, прошедшей ремонт на одном из местных предприятий.

Как отмечается, в ходе работ на башне, вооруженной 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром", теперь предусмотрен монтаж противотанкового управляемого ракетного комплекса "Конкурс".

В ходе эксплуатации в греческой армии были установлены крупнокалиберные пулеметы M2HB Browning, в настоящее время их удалили.

Сейчас на заводе, где ведется подготовка поставки, находится семь машин, восстановление которых тормозится из-за проблем с комплектующими. Тем не менее, ожидается, что в сентябре начнутся ходовые испытания первых трех готовых "единиц".

Всего сухопутные войска АРЕ должны на безвозмездной основе получить 92 таких бронемашины. Информация об этом впервые была обнародована в 2019 году.

Греция в начале 90-х годов получила из Германии около 500 БМП-1 советского производства, которые ранее эксплуатировались в Национальной народной армии ГДР.

Известно, что часть из этих машин стали выполнять функции противовоздушной обороны. С них демонтировали башни и установили малокалиберные автоматические зенитные пушки ЗУ-23-2.

Ранее Греция уже поставляла такие БМП Ираку, всего 100 штук.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Греция
Египет
Ирак
Продукция
2A28
БМП-1
Конкурс
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