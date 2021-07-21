В Пентагоне прочувствовали российский «гиперзвук»

США рассматривают новейшие российские разработки в области гиперзвукового оружия как потенциально дестабилизирующий фактор, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге.

«Мы в курсе заявлений президента Путина. Не буду вдаваться в подробности или анализировать его заявления. Но важно отметить, что новые российские гиперзвуковые системы — потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными», — пояснил спикер Минобороны США.

По словам Кирби, США разрабатывают гиперзвуковые ударные системы исключительно в неядерном оснащении.

Заявление представителя Пентагона прозвучало после того, как российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковым «Цирконом» по наземной цели. Испытания прошли в Заполярье.