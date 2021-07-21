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В Пентагоне прочувствовали российский «гиперзвук»

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Источник изображения: vpk-news.ru

США рассматривают новейшие российские разработки в области гиперзвукового оружия как потенциально дестабилизирующий фактор, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге.

«Мы в курсе заявлений президента Путина. Не буду вдаваться в подробности или анализировать его заявления. Но важно отметить, что новые российские гиперзвуковые системы — потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными», — пояснил спикер Минобороны США.

По словам Кирби, США разрабатывают гиперзвуковые ударные системы исключительно в неядерном оснащении.

Заявление представителя Пентагона прозвучало после того, как российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковым «Цирконом» по наземной цели. Испытания прошли в Заполярье.

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Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
ГЗЛА
Ядерный щит
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