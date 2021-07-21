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ИноСМИ

Yahoo News Japan (Япония): русские успешно поражают цель «Цирконом»

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Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море
Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

Японские СМИ наперебой сообщают об осуществленном Россией успешном запуске сверхзвуковой ракеты «Циркон» по береговой цели в Баренцевом море. Отмечается огромная скорость ракеты и ее точность. От нее практически невозможно защититься. «Если они поступят в Азию, да еще попадут к Китаю, нам конец!» — восклицают читатели.

Японские СМИ на основе заявления Министерства обороны России тиражируют новость об успешном пуске сверхзвуковой ракеты "Циркон" по береговой цели в Баренцевом море. Так, в сообщении крупнейшего японского информационно-новостного портала Yahoo News Japan отмечается огромная скорость ракеты - около 10 Махов (порядка 10 000 километров в час), необычайно короткое время ее подлета до цели на удалении 350 километров - менее 2 минут, и высокая точность поражения. "Такого аналога в мире нет", - констатирует портал.

Yahoo News Japan сообщает, что современное сверхзвуковое оружие начало разрабатываться в России по инициативе президента Путина, о которой он объявил в 2018 году. В 2019 году Путин заявил, что в том случае, если США разместят новые ракеты средней дальности в Европе, Россия поставит сверхзвуковые ракеты на вооружение надводных кораблей и подводных лодок.

Комментарии японских читателей

eri

Если речь идет о скорости порядка 10 Махов, то время подлета ракеты из-за видимой линии горизонта составляет 5 секунд. Никакой корабельный Aiegis сбить ее не в состоянии.

Только за то время, когда командир даст команду: "По воздушной цели - огонь!" ракета уже поразит корабль с американской ПРО.

sin

Плохи наши дела! Когда же у нас будет такое оружие?!

mak

Россия укрепляет свои вооруженные силы и пересматривает Конституцию.

abcdefg

Судя по всему, Россия активно включилась в ракетную гонку. В такой гонке выигрывают страны с большой территорией. Россия находится в ней в выгодном положении.

Япония маленькая, и у нее нет шансов.

shi

26 июня над Саппоро и другими городами Хоккайдо слышался загадочный гром. Неужели это "Цирконы" проходили сверхзвуковой барьер?!

xuw

С развитием такого оружия и стратегически, и тактически малые страны становятся более уязвимыми. В Японии просто некуда будет бежать! Если Китай и Россия объединятся, Америке их не победить. Когда-то Никсон разъединил Россию с Китаем. Теперь идет обратный процесс!

jfl

Остается только всеми силами досаждать этим коммунистическим режимам!

uav

Вся наша надежда на ядерное оружие!

mfr

Дело плохо. С этим уже ничего не поделаешь! Это и нам напоминание!

j_m

Если такая ракета будет нести ядерную боеголовку, то спасения от нее нет. Армагеддон!

zal

Ракеты - это хорошо. Но как быть с постоянными падениями пассажирских самолетов в России?

shi

По своей бедности Россия сразу же продаст эти ракеты Китаю. Тогда мы пропали!

pux

Хорошо бы, чтобы Япония не стала целью этого "Циркона"!

sai

Нам тоже нужны такие ракеты!

TMK

У русских хорошие головы! Не случайно они стали первыми в космосе! Вот бы объединить их гений с нашей практичностью!

sei

Наверное, с такой ракетой может справиться только мощнейший лазер. Вот что нужно разрабатывать!

shy

Обратите внимание на время запуска этого "Циркона". Как раз накануне открытия Токийской Олимпиады. Вы не находите, что в этом есть какой-то скрытый смысл?!

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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