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Путин хочет продлить предельный срок службы генералов и адмиралов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий увеличивать срок пребывания на службе маршалов, генералов армии и адмиралов флота.

«С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы в порядке, определяемом Положением о порядке прохождения военной службы: имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, - на срок, установленный решением президента Российской Федерации; имеющими воинское звание генерал-полковника, адмирала — до достижения ими возраста 70 лет; имеющими иное воинское звание — до достижения ими возраста 65 лет», - следует из документа.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии и адмирала флота и после достижения ими указанного возраста.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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