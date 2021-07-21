Армейские инновации

Мероприятия предстоящего Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» пройдут под девизом «Искусственный интеллект-технология 21 века».

На нем будет продемонстрированы новинки с применением искусственного интеллекта, а также многообещающее направления форума – «Технологии прорыва», в котором будут показаны разработки военнослужащих объединения, позволяющие увеличить возможности подразделений на поле боя.

Кроме того, научно-деловая программа будет включать «круглые столы», посвященные актуальным вопросам разработки новых образцов вооружения и перспективам развития военной робототехники в интересах объединения.

Форум состоится с 26 по 28 августа 2021 года в ряде гарнизонов общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях.