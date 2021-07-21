Войти
Военно-промышленный курьер

Армейские инновации

148
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Мероприятия предстоящего Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» пройдут под девизом «Искусственный интеллект-технология 21 века».

На нем будет продемонстрированы новинки с применением искусственного интеллекта, а также многообещающее направления форума – «Технологии прорыва», в котором будут показаны разработки военнослужащих объединения, позволяющие увеличить возможности подразделений на поле боя.

Кроме того, научно-деловая программа будет включать «круглые столы», посвященные актуальным вопросам разработки новых образцов вооружения  и перспективам развития военной робототехники в интересах объединения.

Форум состоится с 26 по 28 августа 2021 года в ряде гарнизонов общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
AI
АРМИ-20XX
Робот
Похожие новости
19.07.2021
Бездушная «Армата», «Терминаторы» собирают в роты, «Орион» учат убивать
24.05.2021
Интервью командующего Тихоокеанским флотом
21.05.2020
Беспилотный "Уголовник": почему Су-57 беспокоит США
15.04.2020
Технополис "Эра" презентует систему мониторинга здоровья военных на "Армии-2020"
26.12.2017
Ошеломление Запада: "Куда делась русская подлодка?"
18.08.2015
Умные танки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 00:57
  • 85
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 20.07 23:04
  • 904
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.07 22:44
  • 1
Корабль Северного флота РФ провел успешную испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" - Минобороны
  • 20.07 18:25
  • 62
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 20.07 16:28
  • 20
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 20.07 15:20
  • 58
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 20.07 14:49
  • 53
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 20.07 14:40
  • 18
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 20.07 09:38
  • 58
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 20.07 07:16
  • 2
"Рособоронэкспорт" с начала года подписал контракты более чем на $5 млрд, 80% - на продукцию для ВВС и ПВО
  • 20.07 07:02
  • 8
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 21:05
  • 1
Песков назвал естественным изучение статьи Путина в армии
  • 19.07 21:03
  • 1
В кольце врагов, в тисках чужой культуры
  • 19.07 18:57
  • 1
Бездушная «Армата», «Терминаторы» собирают в роты, «Орион» учат убивать
  • 19.07 18:54
  • 1
Polityka (Польша): неспокойное Черное море