"Женское дело": американки идут в элитные войска

Владимир Костырев — о появлении первой женщины в спецназе ВМС США и борьбе "слабого" пола за боевые задачи

Инклюзивность в вооруженных силах США взяла в конце прошлой недели очередной барьер - курс отбора в силы специального назначения флота впервые успешно завершила женщина. Ее имя не раскрывается из соображений безопасности: бойцы морского спецназа принимают участие в секретных операциях. Команда "морских котиков", например, ликвидировала Усаму бен Ладена.

Источник изображения: © Marine Corps Sgt. Dana Beesley/U.S. Department of Defense

Впрочем, первая удачно прошедшая тренировочный курс женщина будет служить все-таки в другом подразделении - в числе операторов боевых катеров сил специального назначения. Они доставляют "морских котиков" к месту операции, но могут и сами принимать участие в нападениях на вражеские силы с моря. Как писал в мае портал Business Insider, во время учения морского спецназа США с коллегами из стран Восточной Европы на Дунае команды боевых катеров сил специального назначения могли отрабатывать диверсии против российских сил в Крыму. То есть участвовать в такой предположительной атаке теперь могла бы и представительница "слабого" пола.

Впрочем, возможности этого нового потенциального противника известны лишь примерно - детали тренировок и отбора, через которые проходят американские спецназовцы, опубликованы только в общих чертах. Точно можно сказать лишь то, что первой женщине - оператору боевых катеров пришлось пройти двухмесячный подготовительный курс, трехнедельное введение в специальность, а затем ее ожидали семь недель испытаний, в ходе которых проверялись ее физические навыки, знания по навигации и управлению боевым катером.

Согласно опубликованным требованиям ВМС США, еще при отборе ей необходимо было сдать тест на физическую пригодность в несколько этапов: проплыть 500 ярдов (457,2 м) не более чем за 13 минут; после пятиминутного отдыха сделать 50 отжиманий за две минуты; через две минуты передышки - 50 приседаний за две минуты; вновь отдых две минуты и шесть подтягиваний за две минуты; отдых пять минут и пробежка 1,5 мили (2,4 км) за 12 минут. Причем это минимальные необходимые нормативы, а отбор проводится на конкурсной основе - соответственно, претендентам нужно было показать наиболее высокие результаты.

Что происходит в течение следующих семи недель, известно уже не так хорошо. Официальной информации о процессе отбора флот не предоставляет. Известно лишь, что в среднем его проходят лишь 35% желающих. О финальном этапе испытаний ходят легенды: кто-то говорит об "адской неделе" - полосе препятствий в несколько этапов, прохождение которой растягивается на несколько дней. Среди элементов таких испытаний называют марш-броски (или скорее марш-заплывы) с транспортировкой катера и экипировки через наземные участки, а также сдачу повышенных физических нормативов.

Подготовка кандидатов в "Морские котики" ВМС США Источник изображения: © MC1 Anthony Walker/U.S. Navy via AP

Морской спецназ США считается крайне элитной частью вооруженных сил, общая численность всех его подразделений - "морские котики", операторы катеров и силы поддержки - составляет менее 10 тыс. человек. Успех женщины в прохождении всех этапов отбора на прошлой неделе - это не последняя вершина, которую предстоит взять "слабому" полу в вооруженных силах США, - среди самих "морских котиков" их пока нет (хотя, по некоторым данным, тренировку для зачисления в эти подразделения проходят две женщины).

Женское лицо войны

Женщины в армии США служат давно: в качестве медсестер - еще с XIX века, на административных постах - со Второй мировой войны. За это время, конечно, женщины погибали при обстрелах и во время эвакуации раненых, оказывались в плену. Известен случай, когда медсестры американских вооруженных сил на Филиппинах, после захвата островов японской армией в 1942 году, организовали полевой госпиталь в плену, получив имя "ангелов Батаана".

После Второй мировой женщины стали служить в вооруженных силах на постоянной основе. Правда, в 1988 году было принято правило, согласно которому они не могли нести службу в подразделениях, находящихся в зоне особого риска. Но уже в 1994-м оно было отменено, хотя женщинам все равно запрещалось служить в подразделениях, которые могут вступить в непосредственный бой с противником на земле.

Однако опыт участия вооруженных сил США в конфликтах в Афганистане и Ираке показал, что эта норма, ограничивая возможности женщин в плане карьеры в вооруженных силах, лишь частично защищает от контакта с врагом. Одним из самых известных примеров является Тэмми Дакворт, которая сейчас представляет штат Иллинойс в Конгрессе США. В 2004 году вертолет, который она пилотировала, был сбит в Ираке из переносной зенитной ракетной системы (ПЗРК). Дакворт выжила, но лишилась обеих ног. С трудом, но сумела добиться восстановления на службе. Во время штурма Капитолия 6 января 2021 года она находилась внутри здания, а во время политических баталий в Конгрессе называла Дональда Трампа "уклонистом", который не понимает нужд армии.

Противники возможности присоединения женщин к отрядам с прямым боем настаивали, что она не может быть настолько же эффективным бойцом, как мужчина, ведь наземное столкновение может потребовать большой физической силы и выносливости. Сможет ли женщина нести на себе полную боевую выкладку во время марш-броска на несколько десятков километров? Сможет ли она вынести раненого товарища с поля боя? Сторонники женской службы в боевых подразделениях отвечали, что ответом на эти вопросы являются единые для всех стандарты физической и боевой подготовки.

Подготовка кандидатов в "Морские котики" ВМС США Источник изображения: © REUTERS/Hazir Reka

В итоге победу одержало второе мнение, и с 2015 года женщинам разрешили служить в вооруженных силах США на любых постах и в подразделениях. Наиболее упорным противником перемен был Корпус морской пехоты, обратившийся к федеральным властям с просьбой исключить их из этого правила. Но морпехам было отказано.

В 2017 году женщина впервые стала армейским рейнджером; в 2018-м - приняла командование над взводом морских пехотинцев; в июле 2020 года женщина впервые получила зеленый берет (силы специального назначения армии США).

Армия будущего?

Выдвижение женщин на боевые роли в американских вооруженных силах - это не только и не столько этап борьбы американок за право убивать и умирать, но и элемент внутренней политики, как, впрочем, практически все, что происходит в США в эпоху "культурных войн". Хоть военные и любят повторять, что не имеют никакого отношения к политике, однако это уже давно не так. Наглядно о действительном положении дел свидетельствуют развернувшиеся в последние недели в американской прессе дискуссии о том, что делали бы военные в случае, если бы Трамп отдал приказ подавлять прошлогодние беспорядки BLM (Black Lives Matter) или велел обеспечить его сохранение у власти вопреки результатам выборов. Экс-президент утверждает, что никогда не думал об этом, тогда как американские генералы, в том числе председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, якобы обсуждали возможность противостоять такой перспективе (как вариант, при помощи ухода в отставку).

Очевидно, что максимально широко поведать о новых успехах политики инклюзивности стремились сами военные. Так, о вступлении первой женщины в отряд специального назначения американского флота рассказали сами военные, которые - как в США, так и за их пределами - обычно на информацию скупы. Перевод "женщины без имени" в боевую часть оперативно прокомментировал командующий силами специального назначения флота Хью Говард. Комплектующиеся на добровольной основе и сталкивающиеся с дефицитом рекрутов (особенно остро эта проблема стоит в армии) вооруженные силы не могут сейчас позволить себе оставаться в стороне от перемен в обществе и сохранять имидж закрытого и консервативного института.

Женщины уже составляют около 20% военнослужащих в ВВС, 19% - на флоте, 15% - в армии, 9% - в Корпусе морской пехоты. Та же тенденция со служащими в ВС США наблюдается и в случаях с темнокожими американцами, латиноамериканцами и азиатами. По этим же причинам постепенно смягчается отношение к гомосексуалистам, а носящие названия в честь генералов-южан военные базы переименовываются.

Санитар ВМС США в Афганистане Источник изображения: © Paula Bronstein/Getty Images

Появление женщины - "морского котика", очевидно, тоже дело времени. В подразделении уже перешли на гендерно-нейтральную терминологию. Идут разговоры о том, что вступительные испытания в боевые части для женщин стоит сделать мягче. Современный мир, без сомнения, быстро предоставит возможности для оценки их боевых качеств на фоне сослуживцев-мужчин.