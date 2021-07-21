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ТАСС

"Вертолеты России" впервые на МАКС представили беспилотник БАС-200

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Беспилотный вертолет БАС-200
Беспилотный вертолет БАС-200.
Источник изображения: © Глеб Ирисов/ТАСС

Вертолет обладает максимальной взлетной массой в 200 кг

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Небольшой беспилотный вертолет БАС-200 производства холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) был впервые показан на МАКС-2021.

Вертолет обладает максимальной взлетной массой в 200 кг. При этом продолжительность полета машины составляет четыре часа.

В комплекте с беспилотником поставляется подвижный пункт управления, размещенный на легковом автомобильном прицепе.

Новый БПЛА вертолетного типа может использоваться как для мониторинга местности, так и для доставки грузов до 50 кг.

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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
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