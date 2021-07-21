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Спрос на Як-130 остается

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Источник изображения: vpk-news.ru

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев рассказал о спросе на учебно-боевые самолёты Як-130.

«Сейчас выполняется ряд ранее подписанных контрактов на поставки этого самолёта, в частности с Вьетнамом», - цитирует РИА Новости Шугаева.

По его словам, «спрос на Як-130 остаётся на высоком уровне, так как в определённом сегменте на сегодняшний день он является лучшим предложением по критерию «стоимость - эффективность» как для подготовки лётчиков, так и для выполнения боевых задач».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 20 июля примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС в Жуковском. 

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Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
Як-130
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Проекты
МАКС-20XX
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