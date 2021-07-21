Уничтожение Т-55 в Сирии показали на видео

В Сирии продолжают применять старые советские танки Т-55. В ходе недавних боестолкновений в Южном Идлибе представителям незаконных вооруженных формирований удалось уничтожить одну такую боевую машину.

#Syria: video of #TOW strike vs T-55 is out. The tank was destroyed by #AbuTOW on S. #Idlib front few days ago in retaliation for recent escalation by pro-Assad forces. pic.twitter.com/kKvqQU7jeS — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) July 18, 2021

Утверждается, что "пятьдесят пятый" принадлежит правительственным войскам. На обнародованном в социальных сетях видео была продемонстрирована эта ракетная атака. Боевики использовали противотанковый ракетный комплекс американского производства BGM-71 TOW.

Танк укрыли под крышей в заброшенном кирпичном строении, отсутствие ворот которого компенсировалось густым кустарником, закрывавшим от чужих глаз корпус и башню. В то же время опытный наблюдатель мог заметить торчащий ствол 100-мм орудия Д-10Т2С с характерным эжектором.

Управляемая ракета поразила цель в левый борт, мощный взрыв поднял в воздух большое облако пыли и дыма.

В результате почти сразу начался пожар - из открытых люков виднелись языки пламени, затем стали взрываться боеприпасы. После таких повреждений техника, как правило, идет на списание.

О судьбе экипажа ничего не сообщается, но не исключено, что в момент попадания ПТУР бойцов в бронемашине не было.

По всей видимости, потерян обычный Т-55. Ранее неоднократно фиксировались случаи, когда модернизированные образцы, имевшие динамическую защиту, выдерживали попадания различных кумулятивных боеприпасов и оставались в строю.

К моменту начала вооруженного конфликта в Сирии в сухопутных войсках этого государства числилось более 2200 Т-55. За время войны, по разным оценкам, они лишились более 370 единиц.

Танки проходили различную доработку, например в курдских отрядах создали импровизированные "боевые машины огневой поддержки".

Алексей Моисеев