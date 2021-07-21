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Российская газета

Ударный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" пойдет на экспорт

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Ударный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" планируют поставлять за рубеж. Решение о поставках военной техники будет принято по итогам показа машины на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

"Перспективный ударный вертолет российского производства Ми-28НМ в этом году будет представлен на МАКСе. Надеюсь, что по итогам демонстрации данной техники в ходе салона и ознакомлением с его тактико-техническими возможностями к нам начнут поступать соответствующие обращения со стороны наших иностранных коллег", - заявил РИА Новости глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Напомним, что ударный вертолет "Ночной охотник", принимавший участие в боевых операциях в Сирии, был модернизирован. От базовой модели машина отличается расширенным составом вооружения. Новый ракетный комплекс "Хризантема", имеющий радиоэлектронную систему управления, позволяет на расстоянии до шести километров поражать танки с 1200 мм броней. Для Ми-28НМ также разработана ракета с дальностью до 25 километров.

За свои высокие пилотажные качества и надежность новые вертолеты получили неофициальное прозвище "Николай Михайлович".

Ми-28НМ также получил новый двигатель, авионику с новой прицельно-поисковой системой и возможностью взаимодействия с беспилотниками. Стали выше крейсерская и максимальная скорость, а в кабине штурмана установлен второй комплект управления.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ми-28Н
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
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