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ЦАМТО

В инженерные войска ВС РФ поступили 25 специальных автомобилей групп разминирования

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УАЗ-2363
Специальное автотранспортное средство групп разминирования (САГР) на базе пикапа УАЗ-2363.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 20 июля. В подразделения инженерных войск ВС РФ в рамках гособоронзаказа поставлено 25 специальных автомобилей групп разминирования (САГР). Машины поставлены в инженерные части военных округов, Северного флота и подразделения Воздушно-космических сил России.

Специальный автомобиль групп разминирования создан на базе пикапа УАЗ-2363. Он предназначен для выполнения задач оперативного разминирования местности и объектов инфраструктуры, перевозки саперов и позволяет транспортировать взрывоопасные предметы 1-й степени опасности без взрывателей до места уничтожения. В состав специального оборудования САГР входит кузов-капсула, контейнер ЭТЦ-l, стеллаж для укладки и транспортировки ВОП, металлические ящики для перевозки средств взрывания и взрывчатых веществ, средства для локализации взрыва система автоматического пожаротушения.

Всего в текущем году предприятиями промышленности в рамках государственного оборонного заказа спланировано к поставке более 530 ед. инженерной техники, свыше 174 тыс. комплектов инженерного имущества и порядка 30 ед. робототехнических комплексов, в том числе многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и пожаротушения "Уран-14", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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