Компания "Кронштадт" обозначила пути интеграции беспилотников в единое воздушное пространство

ЦАМТО, 20 июля. Компания "Кронштадт" готова предоставить летающие платформы для отработки технологий и технических решений по интеграции беспилотных авиационных систем в единое воздушное пространство.

Об этом в ходе IV Евразийского аэрокосмического конгресса в Москве заявил директор Центра перспективных исследований АО "Кронштадт" Владимир Воронов.

В числе технологических вызовов, которые необходимо преодолеть для интеграции БАС в единое воздушное пространство, он обозначил необходимость обеспечения защиты беспилотных воздушных судов от постороннего вмешательства, в том числе с применением средств перехвата радиоканалов управления. Необходимо создать единый для различных типов БВС наземный пункт управления с унифицированным функционалом и интерфейсом, опыт создания которых есть у компании "Кронштадт". Также необходимость наладить безопасное совместное базирование пилотируемых и беспилотных воздушных судов на аэродромах.

Директор Центра перспективных исследований АО "Кронштадт" предложил разработать и принять технологическую программу интеграции БАС в единое воздушное пространство, проект которой уже был представлен Росавиации. А министерствам промышленности и торговли и транспорта обеспечить создание технических решений, обеспечивающих интеграцию, включая создание наземной инфраструктуры.

"Базовые технические решения уже существуют. Необходимо создать пилотные зоны апробации технологий интеграции с применением уже имеющихся технических решений. У нас есть беспилотная авиационная система, созданная по госзаказу, прошедшая испытания, и готовая к серийному производству. АО "Кронштадт" готово предоставить летающие платформы для апробации и верификации технологий, включая выполнение в экспериментальном режиме авиаработ по воздушному мониторингу", – отметил Владимир Воронов на конференции "Интеграция БАС в воздушное пространство России. Вопросы, барьеры, решения" IV Евразийского аэрокосмического конгресса, партнером которого выступает АО "Кронштадт".

Он подчеркнул, что безопасные полеты в едином воздушном пространстве –это запрос не только гражданской авиации, но и государственной авиации, как военной, так и специального назначения: мониторинг ЧС, патрулирование морской экономической зоны, противопожарный мониторинг, наконец просто смена аэродрома базирования должны осуществляться в рутинном режиме без закрытия воздушного пространства.

Группа компаний "Кронштадт" – лидер российской промышленности в области создания высокотехнологичных беспилотных авиационных комплексов тяжелого класса с более чем 10-летним опытом разработки, изготовления и эксплуатации беспилотных систем. "Кронштадт" – компания полного цикла, где проходят все этапы создания беспилотных авиационных комплексов – от их проектирования до испытаний и сертификации, создания наземных компонентов комплексов с БПЛА, разработки программного обеспечения разного уровня, создания и внедрения технологических процессов изготовления БПЛА и сервисного обслуживания комплексов. Компания имеет собственное производство и летно-испытательный комплекс.