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Известия.ru

Военные из РФ и Узбекистана проведут учения на границе с Афганистаном

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Около 1,5 тыс. военных из России и Узбекистана проведут учение около границы с Афганистаном. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Практические действия учения пройдут на полигоне «Термез» в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной», — рассказали журналистам.

Отмечается, что маневры будут проходить с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан.

В рамках совместного учения военнослужащие отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона. Основу российского контингента составят миротворцы и бригады специального назначения ЦВО.

16 июля главы МИД России и стран центральноазиатской «пятерки» (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) выразили обеспокоенность по поводу текущей ситуации в Афганистане и призвали участников конфликта к переговорам.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на деградацию ситуации в Афганистане. Он подчеркнул, что с уходом американских военнослужащих, находившихся в стране с 2001 года, терроризм не исчез, а террористические организации только укрепили свои позиции.


В настоящее время в Афганистане наблюдается обострение ситуации на фоне вывода американцами военного контингента из страны. Члены движения «Талибан» (запрещено в России) смогли захватить несколько населенных пунктов, в том числе на границе с Таджикистаном.

15 июля сообщалось, что к концу лета запланирован ряд военных учений на границе с Афганистаном. Военные из России и республик Средней Азии отработают действия по ликвидации бандформирований. Отмечалось, что к маневрам будут привлечены батальоны сил специального назначения. Также запланировано участие авиакрыла баз РФ в Киргизии и Таджикистане.

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