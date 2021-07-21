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РИА Новости

ФСВТС: Россия с новым истребителем рассчитывает на существенную долю рынка

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ФСВТС России

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россия с новым однодвигательным самолетом, прототип которого будет представлен Ростехом в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, планирует занять существенную долю международного рынка в сегменте однодвигательных истребителей пятого поколения, сказал в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"По предварительным оценкам, с данной машиной мы сможем занять существенную долю рынка однодвигательных истребителей пятого поколения", - сказал Шугаев в преддверии МАКС-2021.

По его словам, самолет будет иметь прорывные характеристики, "включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность и еще ряд ноу-хау". "При этом его стоимость, если не раскрывать все карты, скажем так, будет максимально конкурентоспособной", - добавил директор ФСВТС.

Шугаев подчеркнул, что "новейший российский однодвигательный многоцелевой самолет, прототип которого будет показан в первый день авиасалона, - это машина ориентированная прежде всего на экспортные поставки".

Как сообщал РИА Новости в конце мая источник в "оборонке", Ростех разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Новый самолет со сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха.

Разработчиком машины является компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех").

МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на территории ЛИИ имени Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.

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Страны
Россия
Компании
ЛИИ им. Громова
ОАК
Ростех
Сухой ПАО
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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