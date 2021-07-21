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ТАСС

SpaceX провела испытания двигателей ракеты для полетов на Марс

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Заправка топливом корабля Starship перед запуском с морской стартовой платформы Deimos &copy; SpaceX
Заправка топливом корабля Starship перед запуском с морской стартовой платформы Deimos © SpaceX.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Тест занял несколько секунд

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Компания SpaceX провела в понедельник статические испытания двигателей ракеты-носителя Super Heavy, которая, как ожидается, будет выводить космический корабль Starship на околоземную орбиту для дальнейшего полета на Марс.

"Первый статический тест ускорителя на Super Heavy", - написала пресс-служба компании в Twitter.

По информации онлайн-издания Space.com, на полигоне компании в районе Бока-Чика (штат Техас) специалисты SpaceX произвели кратковременное зажигание трех двигателей Raptor, весь тест занял лишь несколько секунд.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Основатель SpaceX Илон Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет на околоземной орбите, вероятно, пройдет в текущем году. Он допустил, что эти планы могут пересмотреть.

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