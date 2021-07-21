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Россия получила заявки на поставку МиГ-35 за границу

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Источник изображения: Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России получила две заявки от зарубежных партнеров на поставку истребителей Миг-35 с 2019 года. Об этом в преддверии МАКС-2021 рассказал РИА Новости директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Он отметил, что данные боевые самолеты представляют собой новейшие многофункциональные машины, при создании которого использовались передовые технологии. Истребители предназначены для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях. Помимо этого их можно использовать для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Ирака могут отказаться от использования американских многоцелевых истребителей F-16IQ Fighting Falcon и заменить их самолетами российского производства.

В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в городе Жуковском Московской области.


Ксения Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
США
Продукция
F-16
МиГ-35
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
МАКС-20XX
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