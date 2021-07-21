Каких бойцов поднимать в атаку

Об итогах работы главного военно-политического управления ВС РФ за три года ничего неизвестно

Главное военно-политическое управление Вооруженных сил Российской Федерации учреждено 30 июля 2018 года указом президента России. В тот же день, но уже другим указом на должность начальника этого управления – замминистра обороны РФ назначен генерал-полковник Андрей Картаполов. Минуло почти три года. Каковы предварительные итоги деятельности ГВПУ? Отвечает ли его структура требованиям времени? Наконец, стали воинские коллективы более идейными, сплоченными, а солдаты и офицеры – политически устойчивыми?

Скажем сразу: к сожалению, российской общественности сегодня об этом ничего неизвестно. Отсутствуют оценки деятельности ГВПУ как министра обороны, так и Верховного главнокомандующего, хотя решение о его создании, судя по всему, было взвешенным и правильным. Ведь Главное военно-политическое управление Вооруженных сил СССР (ГлавПУР) было расформировано еще в 1991 году во время ликвидации политических органов КПСС. С тех пор армия и флот оставались как бы без политического присмотра и окормления.

Но в условиях развернувшегося глобального информационно-психологического противоборства, ведущейся против России холодной войны и санкций неизмеримо возрастает роль морально-политического единства армии и общества. А значит, в ВС РФ была и остается востребована структура, которая проводила бы в жизнь и отвечала за морально-идеологическую составляющую Российской армии.

ГВПУ сегодня – центральный военно-политический орган управления, осуществляющий военно-патриотическую работу в ВС РФ. Я не политработник, а инженер-радиоэлектроник в области гидроакустики. Но наблюдая с болью за идущими с начала 90-х годов многочисленными военными реформами, особенно в сердюковский период, когда армию и флот целенаправленно ломали через колено, не могу оставаться равнодушным при обсуждении главного вопроса – формирования самосознания военнослужащих на современном этапе.

В лихие 90-е годы по настоянию заместителя начальника Главного политического управления СА и ВМФ (1984–1988), затем начальника Института военной истории Министерства обороны СССР (1988–1991) генерал-полковника Дмитрия Волкогонова пытались неуклюже уйти от политики в Вооруженных силах, найти синоним ГлавПУРу СА и ВМФ, заменив его функцию на воспитательную. Как показала практика, такая организация себя не оправдала. Ведь воспитанием будущего воина нужно заниматься с детства – в семье, детском саду, школе, кадетских училищах, других учебных заведениях. В военкомат юноша приходит почти сформировавшейся личностью.

Воспитание на деньги Сороса

Как сказал генерал Картаполов в 2018 году, заступая на должность, уроки и выводы сирийской компании послужили главным, определяющим аргументом для принятия министром обороны решения об усилении военно-политической работы с личным составом и создания соответствующего управления, основной задачей которого будет воспитание идейно убежденной личности, сплочение воинских коллективов, формирование политического сознания. Хотя, казалось бы, что мешало этим заниматься Главному управлению по воспитательной работе, существовавшему до этого?

В интервью «ВПК» 23 октября 2018 года он утвердительно говорил о провальной попытке советских руководителей заменить веру в Бога на веру в коммунистическую идею, но при этом признал, что марксистско-ленинская идеология тогда успешно овладела умами солдатских масс и привела к победе в октябре 1917-го. В годы Великой Отечественной войны политруки и комиссары поднимали за собой в атаку бойцов с призывом «Коммунисты и комсомольцы вперед!». Мы знаем многочисленные примеры, когда солдаты перед боем подавали заявления с просьбой о приеме в партию большевиков. Значит, коммунистическая идея, убежденность и вера в социалистический строй успешно работали и в конечном итоге позволили нам одержать выдающуюся Победу над врагом.

“Создание в ВС РФ идеологического гибрида в формате «политработник в рясе плюс замполит в погонах» вряд ли повысит уровень морально-психологического состояния военнослужащих и воинской дисциплины”

Сегодняшний школьник – будущий солдат, и он должен знать, ради чего возьмет в руки оружие, что будет защищать. В Советском Союзе в армию и на флот поступал готовый человеческий материал из идейно убежденных борцов за светлое будущее своего народа, прошедших идеологическую подготовку в пионерских и комсомольских организациях, школах, ПТУ, на предприятиях... Воин Советской армии знал, что будет защищать Родину, которая его бесплатно учит и лечит, обеспечивает граждан жильем, наделяет многими другими преференциями.

А что мы имеем сегодня?

Под видом реформ образования произошло уничтожение уникальной системы воспитания будущих поколений. На деньги западных спонсоров типа Сороса наши отечественные деполитизаторы и декоммунизаторы переписали учебники истории, облили грязью советское прошлое. Дошло до того, что недавно тревогу по этому поводу забил президент России Владимир Путин, потребовав изложить в учебниках однозначное толкование нашего советского прошлого и его исторических завоеваний и побед. Но где же до этого были чиновники от науки и образования, почему они с такой легкостью сдали позиции, а с ними и идеалы западным толмачам?

Яркий пример последствий этого – поход корреспондента одной из центральных газет на Красную площадь, который во всей красе показал уровень деградации современной молодежи. На шутливый вопрос, заданный группе молодых людей, в каком году Сталин выиграл Куликовскую битву, никто из юношей и девушек не ответил. Никто не удивился и не рассмеялся, наоборот, сосредоточенно напрягая память, морща лбы, они всерьез стали искать ответ. Такие примеры неединичны.

А кто убрал из школ начальную военную подготовку? Кто ликвидировал военно-исторические музеи и комнаты Боевой славы, которые были в каждой советской школе, где на героических примерах героев-пионеров и комсомольцев прививали каждому пацану безграничную любовь к своей Родине? Кто исключил из школьной программы по литературе произведения советских писателей Николая Островского «Как закалялась сталь», Александра Фадеева «Молодая гвардия» с беспримерным подвигом их героев – Павки Корчагина и молодогвардейцев Краснодона во главе с Олегом Кошевым и других? При этом в Китайской народной армии эти книги являются настольными для каждого солдата НОАК.

Распознать врага

Что же предлагает сегодня ГВПУ для борьбы с этими явлениями и как собирается влиять на умы солдатских масс? На какой основе будет строиться работа? По замыслу генерал-полковника Картаполова, заявленному в самом начале его вступления на должность, организационно ГВПУ должно представлять так называемую новую основу, на базе которой предусмотрено введение в Вооруженных силах института священнослужителей, структуры военных психологов, восстановление штатных должностей политработников, а не воспитателей. Продолжится и отказ от политической составляющей Вооруженных сил РФ – «армия вне политики», то есть фактически без государственной идеологии. Однако во главу угла работы политорганов будет положена духовная составляющая, которая сводится сегодня почему-то в основном к культовой и ею занимается военное духовенство. Но в федеральном законе «Об обороне» № 61-ФЗ от 31 мая 1996 (ст. 10 п. 1) четко определено: «Вооруженные силы Российской Федерации – государственная организация, составляющая основу обороны РФ». Возникает вопрос: как понимать симбиоз государственной организации с Церковью, где последняя официально от государства отделена?

Я не против веры в Бога. Это дело лично каждого, но не государственное. И наверное, каждый из нас за свою жизнь хотя бы раз в трудную минуту обращался в душе за помощью к Всевышнему. Это хорошо, что построен в Подмосковье главный храм Вооруженных сил как центр духовного воспитания военнослужащих. Но я против того, чтобы отдельные ретивые отцы-командиры строем водили в него личный состав, как в столовую или баню.

Фото: yandex.ru

А как быть с теми, кто в Бога не верит? Как быть мусульманам, буддистам, иудеям – военнослужащим, исповедующим другие религии? Значит, потребуются еще муллы, имамы, раввины и т. д.? Или предполагается, что воинские формирования будут создаваться по национально-религиозному принципу? Более того, вопрос даже не в этом. Генерал предлагает в один окоп на переднем крае посадить вместо военного психолога батюшку и политработника. Так кто из них и за что отвечает? Кто поднимет бойцов в атаку? С кого спрашивать за невыполнение боевой задачи? Или это будет коллективная безответственность?

Генерал-полковник Картаполов неоднократно подчеркивал, что наша армия деполитизирована и он полностью уберет партийную составляющую. Тогда как понимать, что вновь созданные органы – военно-политические, а Вооруженные силы РФ объявлены вне политики? Что-то здесь не стыкуется. Насколько понимаю, работа этих органов направлена на формирование именно политического самосознания каждого военнослужащего. Но почему лишь правящая в стране партия имеет на это преференции и преимущества по сравнению с другими?

На мой взгляд, политика, хотим мы того или нет, присутствует везде и всюду. Без нее просто нельзя распознать врага, рядящегося в патриотические одежды, ответить на запрос «свой-чужой». Более того, с отказом от партийной составляющей и начинают возникать основные проблемы – пропадает сама ИДЕЯ, а с ней рушится и вся конструкция военно-политической работы. А без идеи – солдат не воин. Это аксиома жизни. У коммунистов эта идея была, есть она и у КПРФ сегодня – это вера в человека труда, равенство и братство народов, неизбежность торжества идей социализма.

Я полностью с вами согласен, Андрей Валерьевич, что нужно знать историю Родины, своего народа, его культурные традиции. Но защищать солдат будет то, чем он живет сегодня, и светлое будущее своей Родины, если он, конечно, в него верит. Вот в этом и заключается вера. Вера не может и не должна быть абстрактной. Недаром на Руси говорят: «На Бога надейся, а сам не плошай». Поэтому вера должна опираться на прочные мировоззренческие убеждения каждого военнослужащего. Иначе мы, как считает советник министра обороны Андрей Ильницкий, проиграем ментальную борьбу – за смыслы, а значит, не только холодную, но и горячую войну. Каковы же фундаментальные основы такой веры?

«Эффективный менеджер» – не значит патриот

По словам генерала Картаполова, на смерть, под пули, в атаку можно идти только за великую идею. Но за какую идею сегодня будет умирать молодой солдат, какое Отечество защищать? Отечество героического трудового народа или двух десятков олигархов, ограбивших страну и присвоивших себе ее национальные богатства?

Сегодня в обществе все больше господствуют деньги. Скрытая безработица и неустроенность вынуждают молодого человека идти на службу в Вооруженные силы, но не за идею, а за деньги, по контракту. Однако какие бы деньги ни платили солдату (офицеру), он не пойдет умирать за толстосумов. На подвиг могут подвигнуть только любовь к своему Отечеству, своим близким, к земле, на которой родился и вырос. Жизнь дороже любых денег, но ее можно положить на алтарь Отечества за великие идеалы, за свободу и независимость. А в стране, где народ живет под гнетом олигархии, это невозможно.

Вы считаете, что политорганы Советской армии допустили ошибку, сосредоточив в ущерб боевой подготовке слишком много внимания на моральном облике военнослужащих. Конечно, не нужно подглядывать в замочную скважину, заниматься наведением порядка в каждой семье. Но мораль и нравственность – одна из основных составляющих в формировании характера и личности военнослужащего. Видимо, не зря в Советском Союзе был разработан Моральный кодекс строителя коммунизма, вобравший в себя все лучшее в области нравственного воспитания человека. И во многом он перекликался с заповедями Христовыми.

Сегодня телевизионная машина и Интернет убивают национальное самосознание. Под их воздействием в обществе умирает мораль, размываются нравственные ценности. Недооценивать это нельзя. Вот почему так важно военно-политическую работу в Вооруженных силах сосредоточить в том числе на популяризации жизни и подвига комсомольской молодежи прошлых поколений, создавших невиданную мощь Советского государства, превратившей Россию в великую державу.

29 октября 2021 года наша страна отметит 103-ю годовщину Ленинского комсомола. Эта организация 73 года служила идейной школой жизни для многих поколений советских людей. К большому сожалению, сегодня у нас нет подобных организаций, хотя усилиями КПРФ комсомол возрождается и набирает силу. А надо, чтобы эту работу вела не одна партия, а государство, поскольку в молодом поколении заложен огромный, замороженный духовный и творческий потенциал.

Сегодня задача военно-патриотического воспитания молодежи в основном решается усилиями энтузиастов, офицеров запаса. Но директора школ и других учебных заведений с оглядкой на местную администрацию допускают ветеранов Вооруженных сил, большинство из которых советские офицеры и коммунисты, к проведению бесед и уроков мужества, посвященных знаменательным и юбилейным датам периода Гражданской и Великой Отечественной войн. Созданная же по инициативе министра обороны Сергея Шойгу молодежная организация «Юнармия» не закрывает образовавшуюся идеологическую брешь.

По данным Федеральной службы государственной статистики за 2020 год, в Российской Федерации – 16,8 миллиона школьников и 4,1 миллиона студентов. Огромная, более чем 20-миллионная армия молодого поколения страны срочно нуждается в информационной и идеологической защите государства. Это будущие защитники Родины и их не следует отдавать духовно-нравственным растлителям – западным пропагандистам.

Именно отсутствие государственных идеологии и молодежной политики позволило сегодня аферисту Навальному найти благоприятную почву в молодежной среде и под лозунгом борьбы с коррупцией выводить на улицы Москвы, других крупных городов страны многотысячные колонны молодых и здоровых ребят.

Понимая, что работа с молодежью проваливается, власть пытается создавать различные псевдоактивные организации и движения, проводит с их участием всевозможные форумы на Селигере, в Крыму, Владимире и других местах. Но основная цель таких мероприятий – подготовить себе достойную смену молодых управленцев, не патриотов, а так называемых эффективных менеджеров. Однако хороший управленец и патриот – далеко не одно и то же. Без любви к «отеческим гробам» нет и патриотизма.

В условиях объявленной коллективным Западом и блоком НАТО тотальной информационной войны мы должны наконец осознать: без стройной государственной молодежной политики, обеспечивающей формирование личности молодого человека на всех этапах его становления начиная со школьной скамьи, нас ждут серьезные испытания. А все добрые начинания в военно-политической работе по реформированию Вооруженных сил останутся нереализованными.

Создание же в ВС РФ нового идеологического гибрида в формате «политработник в рясе плюс замполит в погонах» вряд ли повысит уровень морально-психологического состояния военнослужащих, правопорядка и воинской дисциплины.

Может, в силу всего изложенного ответ на вопрос, что сделано ГВПУ за три года со дня его появления, и остается до сих пор открытым?

Владимир Чернов, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (890) за 20 июля 2021 года