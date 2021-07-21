«Лиана» оплетет моря и сушу

Началась отладка российской системы космической разведки и целеуказания

В конце июня произошло долгожданное событие – наконец космическая группировка «Лиана» пополнилась спутником, без которого ее эксплуатация была невозможной.

«Лиана» – это морская космическая система разведки и целеуказания (МКРЦ) 14К159, предназначенная для постоянного мониторинга Мирового океана для определения дислокации кораблей противника, и прежде всего авианосных ударных групп, выдачи целей средствам ВМФ для поражения кораблей неприятеля.

Сейчас пока неработоспособна. Хоть на орбитах и вращаются пять входящих в ее состав спутников. Но это лишь часть системы – спутники радиотехнической разведки. Для нормальной работы МКРЦ необходимы еще и радиолокационные КА, которых в ВМФ ждали несколько лет.

Надо сказать, что и с радиотехническими спутниками было не все так гладко. В систему должно входить шесть-семь таких аппаратов. Первый из них был запущен в далеком 2009 году. В 2014-м на орбиту был доставлен второй спутник. В декабре 2017-го и в октябре 2018 года с космодрома «Плесецк» стартовали еще два радиотехнических разведчика. И наконец, в феврале 2021-го группировка получила пятый КА.

О готовности радиолокационных спутников, их должно быть два, несколько лет циркулировали «обнадеживающие» сведения.

Собственно, и сама система должна была существовать уже давно. Поскольку ее начали создавать с незапамятных времен. Работы по НИР «Лиана» начались в Центральном научно-исследовательском радиотехническом институте им. академика А. И. Берга (ЦНИИРТИ) в 1993 году. То есть почти 30 лет назад.

Таким образом, в настоящий момент ВМФ имеет недостаточно точные сведения о том, что же происходит в Мировом океане. К счастью, на значительном удалении от береговой линии необходимые сведения предоставляют загоризонтные РЛС поверхностной волны, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Советская «Легенда»

Между тем в советские времена насчет морской разведки и целеуказания все было нормально. Эту функцию исполняла МКРЦ 17К114 «Легенда», генеральным разработчиком которой в 1960 году стало КБ-1 (ныне – ЦКБ «Алмаз»). Космические аппараты, входившие в систему, создавались в ОКБ-52 под руководством Владимира Челомея (ныне «НПО машиностроения», входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). Спустя шесть лет завершение создания спутников и их производство передали ленинградскому КБ «Арсенал». Всего же в грандиозной программе создания космической системы было занято более ста КБ, НИИ, включая академические, и заводов.

“Началась полноценная отладка морской космической системы разведки и целеуказания «Лиана», которая позволит ВМФ России держать под контролем Мировой океан”

Это первая космическая система морской разведки. До «Легенды» эту роль играла воздушная МРЦ «Успех», которая стояла на вооружении с 1965 года. Роль разведчиков в ней исполняли дальние самолеты Ту-95РЦ и корабельные вертолеты Ка-25Ц. Она обладала двумя существенными недостатками. Во-первых, контролировалась не общая картина состояния Мирового океана, а ее фрагменты. Во-вторых, вертолеты и особенно построенный на базе стратегического бомбардировщика самолет могли стать легкими мишенями для корабельной авиации противника и его ракетного оружия.

Спутники в 60-е годы оказались недоступны для перехвата. Именно поэтому в Советском Союзе и решили создать МКРЦ «Легенда». К тому же она должна была позволить вести мониторинг всей акватории Мирового океана.

В систему вошли два типа спутников. Аппараты пассивной разведки УС-П определяли координаты, в которых находятся источники электромагнитного излучения. По характеру излучения устанавливался тип корабля и получалась прочая важная информация. Поскольку УС-П потребляли немного энергии, для их питания хватало мощности солнечных батарей и аккумуляторов.

Спутники активной разведки УС-А оснащены радиолокационной станцией. Они сканировали значительную поверхность океана, определяя точные координаты кораблей, скорость и направление их движения с тем, чтобы выдавать целеуказание для кораблей, подводных лодок, самолетов морской авиации и береговых ракетных комплексов, оснащенных ПКР «Гранит». Противокорабельные ракеты, обладающие сверхзвуковой скоростью и имеющие два типа БЧ – обычную массой 750 килограммов и ядерную мощностью 500 кт, также были разработаны в рамках темы «Легенда».

Активным спутникам для нормальной работы РЛС на «ночной» стороне Земли требовалось высокое энергоснабжение, мощности солнечных батарей и аккумуляторов было недостаточно. Для электропитания УС-А ученые и инженеры обнинского Физико-энергетического института и Института атомной энергии им. Курчатова создали энергетическую установку на основе ядерного реактора.

В 1975 году началось разворачивание группировки «Легенда». На боевое дежурство МКРЦ была принята в 1978 году. До 1988-го было запущено более тридцати спутников.

Спутники УС-П весили 3300 килограммов и находились на орбите, имевшей среднюю высоту порядка 400 километров. УС-А имели массу 4500 килограммов, длину 10 метров, диаметр 1,3 метра. Они работали на низкой орбите с апогеем 270 километров. Их запитывала энергетическая установка «Бук», состоявшая из малогабаритного ядерного реактора и термоэлектрического преобразователя. Тепловая мощность ЯР равнялась 100 киловатт, электрическая – 3 киловатта.

Подавляющее большинство спутников были УС-А, потому что продолжительность работы ядерного реактора была невелика, порядка семи месяцев, и эти спутники приходилось часто заменять.

Канадский переполох

Наличие на борту КА ядерного реактора стало причиной двух неприятных инцидентов. Выработавшие ресурс активные спутники уводились на орбиту захоронения с высотой 1000 километров. Но в январе 1978 года управление «Космос-954» с реактором на борту было потеряно, и он начал неконтролируемо снижаться. Аварию засекли радары объединенного командования ПВО Северной Америки NORAD. Информация просочилась в СМИ. И вскоре журналы и газеты начали нагнетать массовый психоз, описывая ужасы, которые переживут безвинные жертвы русского «спутника-убийцы», когда он упадет на их головы.

Фото: topwar.ru

Через три дня при вхождении в атмосферу спутник разрушился, и обломки упали в малонаселенной местности Канады. Никто, к счастью, не пострадал. Но привлеченные для ликвидации последствий аварии канадские военные собрали около сотни фрагментов УС-А общей массой 65 килограммов. Радиоактивность некоторых из них достигала 200 рентген в час.

Из-за политического давления на Советский Союз запуски активных спутников пришлось приостановить на три года.

Спустя пять лет, в январе 1983-го, сходная история произошла с «Космосом-1402». Но тот упал в Индийском океане, сгорев в атмосфере. Содержащийся в нем уран еще долго обнаруживался в атмосферных осадках. На сей раз перерыв на запуски УС-А составил полтора года.

В апреле потеряно управление спутником «Космос-1900». Однако ядерный реактор был автоматически выведен на орбиту захоронения. Тем не менее, под давлением Запада Советский Союз был вынужден отказаться от УС-А. С этого момента на орбите работали только пассивные спутники. Последний прекратил существование в начале ХХI века. В середине 90-х годов система уже значительно деградировала из-за недостаточного и фрагментарного обзора потому, что число пассивных КА стало меньше необходимого для нормальной работы минимума. Ведь в 90-е годы проводилась вполне осознанная политика снижения обороноспособности страны. Так что надеяться на запуск новых УС-П не приходилось.

МКРЦ «Легенда» полностью доказала свою эффективность в обнаружении в Мировом океане кораблей противника, точном определении их координат и прочих важных данных, достаточных для выдачи целеуказания ударным комплексам надводного, подводного, берегового и воздушного базирования.

Так, например, в 1982 году во время войны за Фолклендские острова между Аргентиной и Великобританией все данные об обстановке в регионе собирались и анализировались в Генеральном штабе ВС СССР. Было видно, сколько десантных кораблей англичан приближается к Фолклендам, какова оборона островов. В результате полученной от «Легенды» информации были предсказаны место высадки британского десанта и точное время начала операции.

Гелиосинхронная «Лиана»

Как уже было сказано, МКРЦ «Лиана» разрабатывали почти тридцать лет. Вполне понятно, что в 90-е годы прошлого столетия, да и в начале нового века работа шла с громадным торможением, обусловленным и отсутствием финансирования, и наплевательским отношением правительства к обороноспособности страны.

И вот, похоже, мы стали свидетелями счастливой развязки. Ключевой элемент космической группировки «Лиана» – спутник радиолокационной разведки «Пион-НКС» выведен с космодрома Плесецк на орбиту ракетой «Союз-2.1б» и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова ВКС. Все бортовые системы работают в штатном режиме, ему присвоен порядковый номер «Космос-2550».

После первичной обработки поступающей информации он был передан на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

В создании МКРЦ «Лиана» принимали участие 125 российских компаний. Главными разработчиками являются ЦНИРТИ им. Берга, КБ «Арсенал» и самарский ракетно-космический центр «Прогресс».

Нормальная конфигурация группировки «Лиана» предполагает использование шести-семи спутников радиотехнической разведки «Лотос-С». Это так называемые пассивные спутники, то есть во время работы они ничего не излучают, а лишь принимают извне электромагнитные волны.

С пассивными спутниками в самом начале формирования на орбите системы «Лиана» были допущены некоторые просчеты. В результате тестирования первого «Лотос-С», выведенного в космос в 2009 году, выяснилось, что он не в полной мере удовлетворяет требования эксплуатантов. На устранение недочетов, допущенных при разработке, ушло почти пять лет. И в 2014 году на орбиту вывели уже модификацию космического аппарата «Лотос-С1». Впоследствии группировку дополнили еще тремя спутниками «Лотос-С1». Последний запустили в феврале 2021 года. Но и от первого не отказались. За счет программных ухищрений инженеры добились того, что и «Лотос-С» начал работать должным образом.

Необходимо сказать, что в Министерстве обороны РФ есть большие планы использования «Лотосов-С1» в других космических группировках. В частности, они должны заменить в системе радиотехнической разведки Главного управления ГШ ВС Российской Федерации «древний» спутник «Целина», разработанный еще в днепропетровском КБ «Южное» и производившийся на заводе «Южмаш», ныне находящимися в незалежной и свидомой Украине. Тут у производителей «Лотоса-С1» работы непочатый край, поскольку с 1967 по 2007 год на орбиту было выведено почти 150 спутников «Целина», значительное количество работает и по нынешний день.

Входящий в состав «Лианы» КА радиолокационной разведки «Пион-НКС» по эксплуатационным характеристикам существенно превосходит аналогичный спутник «Легенды» УС-А. Он весит 6500 килограммов, и его разрешающая способность выше и больше полоса наблюдения. «Пион-НКС» способен обнаруживать и сопровождать объекты длиной до одного метра, при этом ошибка определения координат не превышает трех метров.

Также «Пион-НКС» отслеживает не только морские объекты, но и сканирует поверхность земли. То есть он универсален. Спутнику не требуется мощный источник электропитания, в связи с чем конструкторы избавились от энергетической установки на ядерном реакторе. Вполне достаточно солнечных батарей, потому что КА выведен на гелиосинхронную орбиту с высотой порядка 1000 километров, то есть постоянно находится на солнечной стороне Земли.

Впервые модель «Пиона-НКС» представили специалистам в 2017 году на военно-морской выставке в Санкт-Петербурге. Однако понадобилось еще четыре года для того, чтобы изделие завода «Арсенал» было отправлено в космос.

Но, похоже, теперь все срослось. Спутник работает в штатном режиме. На орбите наконец-то соединились два компонента «Лианы», и началась ее полноценная отладка. Это означает, что принятие на вооружение столь необходимой для ВМФ РФ системы разведки и целеуказания уже не за горами.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (890) за 20 июля 2021 года