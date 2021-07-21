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Известия.ru

Первый экспортный контракт на ракеты «Брамос» подпишут после пандемии

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/One half 3544

Первый экспортный контракт на крылатые ракеты «Брамос» подпишут сразу по завершении пандемии, необходима очная встреча представителей, сообщил во вторник, 20 июля, в интервью «РИА Новости» содиректор «Брамос» с российской стороны Александр Максичев.

«Что касается возможности заключения первого экспортного контракта на ракеты «Брамос», нам удалось договориться о многом. Тем не менее для финализации соглашения необходима очная встреча на уровне властей, которая должна пройти, как только ситуация с пандемией улучшится. Можем сказать, что контракт находится на финальной стадии согласования и очень скоро будет подписан», — заявил он.

При этом Максичев не указал страну покупателя. Однако он отметил, что экспорт вооружений является прерогативой правительства — власти Индии и России официально объявят о первом экспортном контракте, как только документ будет подписан. По словам содиректора, «компания работает над этим и полностью готова обеспечить запросы инозаказчиков по мере их поступления».

PJ-10 «Брамос» — сверхзвуковая противокорабельная ракета. Разработана совместно ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) министерства обороны Индии. Существуют варианты наземного, морского и воздушного базирования, передает телеканал «Звезда».

В феврале 2020 года стало известно, что к 2024 году создадут гиперзвуковую ракету «Брамос-2».

Российско-индийское предприятие «Брамос» создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Производит одноименные крылатые ракеты, а также системы управления ракет, пусковые установки, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Brahmos-2
PJ-10 Brahmos
Компании
DRDO
НПО машиностроения
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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