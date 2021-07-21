Неуязвимый русский «Посейдон»

Российские мегатонные подводные дроны – оружие возмездия

Территория Соединенных Штатов Америки вдвое меньше площади Российской Федерации. Инфраструктурная особенность США в том, что почти треть американцев проживают в трех мегаполисах-гигантах: Босваш (Нью-Йорк и Вашингтон), Чипитс (Чикаго и Питсбург) и калифорнийском Сансан (Лос-Анджелес, Сан-Диего, Лас-Вегас). На долю этих агломераций приходится более 50 процентов ВВП, производимого Штатами. И, что весьма существенно, все они расположены на океанском побережье. Именно поэтому большая часть комплекса ответных асимметричных мер России на, мягко говоря, недружественное поведение американской администрации связана с подводным флотом.

Несколько лет назад влиятельная консервативная газета Washington Times, ссылаясь на информацию из Пентагона, заявила о создании Россией беспилотной субмарины, способной нести мощный ядерный боезаряд. Главной целью подводного дрона, по мнению вашингтонских аналитиков, должны стать базы американских субмарин и важнейшие инфраструктурные объекты, расположенные на океанском побережье Штатов.

По версии военного ведомства, разработка Kanyon, а именно такое кодовое наименование получил этот проект в Пентагоне, речь идет об ударной беспилотной подводной лодке, вооруженной термоядерным боеприпасом мощностью в «несколько десятков мегатонн» и способной скрытно и на большой скорости перемещаться на значительные расстояния.

Толчком к обсуждению этого проекта в среде американских военных и журналистов стал репортаж двух российских телевизионных каналов о совещании по вопросу развития ОПК России, состоявшемся в Сочи в ноябре 2015 года с участием президента Путина. В сюжет «случайно» попали документы, раскрывающие сроки реализации и концепцию системы «Статус-6» – «подводного мегатонного дрона», который так взволновал журналистов Washington Times. Спустя месяцы, в марте 2016-го в одном из комментариев представители «Объединенной судостроительной компании» подтвердили участие специалистов холдинга в разработке «беспилотного подводного робота», способного нанести гарантированный неприемлемый ущерб территории Соединенных Штатов Америки и являющегося частью асимметричного ответа России.

Моделирование, проведенное на интерактивной карте NukeMap, показало, что территория зоны поражения от взрыва ЯБЧ системы «Статус-6» мощностью сто мегатонн составит около полумиллиона квадратных километров (1700х300 километров). Волны цунами, созданного взрывом, будут высотой 300–500 метров, и в условиях равнины способны залить до пятисот километров.

«Статус-6»: из проекта в реальность

В 2015 году перед инженерами и конструкторами «Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» ставилась задача создать оружие, способное гарантированно уничтожать береговые объекты, создавая при этом в прибрежной зоне районы мощного радиоактивного заражения, безусловно исключающего их дальнейшее применение. Носителями «Статуса-6» предполагалось использовать подводные лодки со специальным оснащением.

“Возможность удара «Посейдона» с моря по океанскому побережью Америки или авианосным ударным группам ВМС США сегодня пугает Вашингтон сильнее, чем ракетный удар с космической орбиты ”

Вопрос: «При чем здесь «Посейдон?». Секретный проект «Статус-6», о котором в 2015 году информация «случайно» попала к американским военным, и современный морской беспилотный комплекс «Посейдон» – единая российская разработка. Дрон способен погружаться на глубины более километра и передвигаться на межконтинентальные расстояния (порядка 10 000 км) со скоростью около 130–180 километров в час. Посредством ядерной или конвекционной боевой части «Посейдон» может уничтожать крупные стационарные и подвижные цели в любой точке Мирового океана и на его побережье.

Таким образом, современные оборудование и агрегаты позволяют «Посейдону» развивать достаточно высокую скорость и доставлять боевой заряд на расстояния, которые ранее даже не рассматривались. В зависимости от поставленной боевой задачи возможны два варианта применения подводного беспилотника: как носителя морского вооружения в различных вариациях или сверхмощной скоростной торпеды.

Очевидно, что технический прогресс последних двух десятилетий обусловил возможности реализации самых смелых проектов и получение выдающихся результатов. Применительно к «Посейдону» это означает способность дрона брать на борт самостоятельные изделия, например торпеды. Перспектива использования отдельных вооружений или разных по мощности боевых зарядов наделяет его статусом эффективного инструмента для решения широкого круга боевых задач.

И еще один немаловажный нюанс в пользу «Посейдона» – разработчик утверждает, что его практически невозможно перехватить. Так это или нет, покажут испытания. Но анализ информации, имеющейся на сегодняшний день, позволяет считать, что реализация проекта «Посейдон» предоставляет ВМФ России чрезвычайно эффективное средство глобального удара. Тем более что ни одна армия мира сегодня не обладает оружием, способным уничтожить объект, движущийся с такой скоростью и на такой глубине.

Возникает закономерный вопрос: «Почему в ходе ракетно-ядерного противостояния между Америкой и Россией, длящегося несколько десятилетий, ни одна из сторон не создала таких ударных средств?». Видимо, причина кроется в отсутствии технологий. И только агрессивность и безответственность действий Вашингтона, вынудившие российские власти разрабатывать асимметричную стратегию ядерного сдерживания, заставили отечественных разработчиков сделать первый шаг в этом направлении.

По мнению большинства представителей мирового экспертного сообщества, развивая военные технологии, Кремль делает ставку на принципиально новые, перспективные и совершенные средства, пытается выйти на новые стратегические направления, отличающиеся превосходным потенциалом. Одним из таких направлений стала разработка ударного морского беспилотника, толчком для развития которого явилось создание компактной ядерной энергетической установки.

В чем уникальность «Посейдона»

Как известно, многие военные специалисты считают «Посейдон» подводным аналогом ударной системы 15П771 «Авангард», главным преимуществом которой является способность летать на сверхзвуковых скоростях на неограниченные расстояния. Такая возможность обусловлена наличием в конструкции системы ЯЭУ.

Беспилотник «Посейдон» создан на основе такой же прорывной стратегической концепции, что, по большому счету, и роднит его с «Авангардом».

Среди предполагаемых технических и эксплуатационных характеристик следует выделить: высокую крейсерскую скорость, рекордную глубину погружения, возможность долгого передвижения на глубине и способность преодоления систем радиолокационного обнаружения. Это сочетание, позволяющее практически гарантированно поражать объекты противника, дает повод позиционировать боевой потенциал нового «морского дрона» в качестве уникального.

Подводный дрон бьет главный козырь США

Для Москвы и Пекина давно не секрет, что Вашингтон рассматривает Военно-морские силы как одно из решающих преимуществ в стратегическом противостоянии Соединенных Штатов с главными врагами. Как минимум последние 60–70 лет ВМС США являлись средством обеспечения американского военного превосходства, к которому Пентагон, надо отметить, очень сильно привык. И вот появляется информация, причем из источника не верить которому просто нельзя, о разработке вооружения, способного это превосходство обнулить. Даже рассредоточение военно-морских баз и флотов США по миру не представляет трудности их уничтожить для нового российского «Посейдона». Таким образом, американские военные базы, размещенные на других континентах, перестают представлять серьезную угрозу.

Очевидно, что Российская Федерация уверенно и неуклонно изменяет мировой стратегический баланс в свою пользу. Отправной точкой для наших инженеров-конструкторов стала разработка компактного ядерного двигателя, обеспечивающего малым средствам нападения способность преодолевать расстояния между континентами. Следствием этого явился подводный беспилотный комплекс «Посейдон», призванный кардинально изменить установленные США правила игры на морских ТВД.

Скоростной и юркий

Как сообщил корреспонденту ТАСС заслуживающий доверия источник в ОПК России, возможность отражения атаки перспективного российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон» стремится к нулю. Причем это утверждение одинаково верно как для состоящих на вооружении, так и для перспективных средств противоторпедной и противолодочной обороны ВМС Соединенных Штатов.

В основу неуязвимости «мегатонного морского дрона» положены два уникальных свойства. Несмотря на отсутствие официальной информации о ТТХ совместной разработки АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н. Н. Исанина» и АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», опираясь на экспертные оценки (сделанные на основе «случайной утечки данных» в ноябре 2015 года), можно сделать неутешительный для Пентагона вывод: американские противоторпеды и иное вооружение ВМС США неспособно не только уничтожить, но даже остановить «Посейдон».

Фото: news.myseldon.com

Первым таким свойством является его скорость. Относительно данных, озвученных специалистами несколько лет назад, сегодня показатель этой характеристики увеличен на 30–50 километров в час. Преодоление порога в 200 километров в час стало возможным вследствие применения эффекта кавитации. Примечательно, что в данной области подводного движения Россия считается пионером.

В боевой обстановке это выглядит примерно так. Обнаруженный системой противолодочной обороны «Посейдон» переходит в экстренный режим передвижения, увеличивая скорость до максимальных 200 километров в час. Скорость самой массовой и скоростной универсальной дистанционно управляемой американской торпеды Mk 48 не превышает 100 километров в час. К тому же она неспособна опускаться на глубины, доступные «Посейдону». Не по зубам российский морской беспилотник и усовершенствованной легкой противолодочной глубоководной торпеде MU90 IMPACT, состоящей на вооружении флотов Германии, Италии, Франции, Австралии, Дании и Польши, поскольку на максимальной скорости 93 километра в час она способна проплыть всего десять километров.

Кроме того, «Посейдон» может активно маневрировать в толще воды, что в сочетании с глубиной и скоростью сводит вероятность его перехвата к нулю.

Вторым уникальным свойством подводного дрона следует считать обусловленную наличием реактора на жидкометаллическом теплоносителе способность мгновенно менять режим работы, например, моментально переходить из бесшумного низкоэнергетического в режим полного хода, позволяющий оторваться от торпед противника.

Как показали эксперименты с реакторами на жидкометаллическом теплоносителе, проведенные в НИТИ имени А. П. Александрова на стенде АМБ-8КМ1, время, необходимое «Посейдону» на смену рабочего режима, не превышает одной минуты. В качестве навигатора в подводном беспилотнике используют инерциальную систему в сочетании с отслеживанием перемещения по карте морского дна, рельеф которого фиксируется посредством 3D-сонара, размещенного в ГЧ аппарата.

По мнению большинства экспертов, гидроакустическая станция «мегатонного морского дрона» обладает способностью кругового прослушивания, работая как в активном, так и в пассивном режимах.

Таким образом, констатируем: «Посейдон» является многоцелевым подводным аппаратом. В максимальном варианте вооружения – это эффективное оружие ядерного сдерживания. Очевидно, что ядерная боеголовка с кобальтовой секцией мощностью сто мегатонн, приводящая к максимально «грязному» радиационному заражению, не идет в сравнение с «классическими» МБР, поскольку у нее отсутствует понятие «время подлета». К моменту боевого применения «Посейдон» уже на месте, причем находиться там он может бесконечно долго. Естественно, что без надежной системы связи данная задача невыполнима. Поэтому существует два способа связи с беспилотным подводным аппаратом:

гидроакустический, с использованием командных судов, применяемый в нейтральных водах;

посредством сверхдлинных радиоволн, проникающих в толщу воды на глубину около 150 метров. Один из узлов такой связи, например, расположен недалеко от белорусского города Вилейка.

Вторая боевая задача перспективного российского морского дрона заключается в уничтожении гордости ВМС США – авианосных ударных групп. Для решения подобных задач «Посейдон» оснащается фугасной боевой частью большой мощности. Транспортные возможности аппарата позволяют использовать боевые заряды массой в несколько тонн, что в разы превышает массу БЧ современных торпед.

И наконец, последней составляющей секретной триады задач «Посейдона» является разведка. Собранные в автономном плавании разведданные дрон передает, возвратившись на подводную лодку-носитель. В качестве таковых предполагается использовать АПЛ специального назначения «Хабаровск» (проект 09851), способную нести беспилотные подводные аппараты.

И в заключение напомним слова Верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации о «Посейдоне». Владимир Путин охарактеризовал его как показатель безграничных возможностей отечественного кораблестроения и наглядную демонстрацию состояния флагмана отрасли – АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» и предприятий, находящихся с ними в кооперации. По мнению российского президента, возможность удара «Посейдона» с моря сегодня пугает Вашингтон сильнее, чем ракетный удар с космической орбиты.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (890) за 20 июля 2021 года