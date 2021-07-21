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В США назвали главные преграды для развития вооружений в России

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В США назвали главные преграды для развития вооружений в России. Об этом написали эксперты американской исследовательской корпорации RAND в своем докладе.

По их словам, России отчасти удалось модернизировать устаревшие вооружения и создать их новые типы, чтобы успешно конкурировать с США в данной сфере. В качестве примера уникальных российских систем приводятся танк Т-14 «Армата» и гиперзвуковая ракета «Циркон». Также отмечается, что Москва смогла преодолеть ряд проблем, возникших в 90-х годах, и теперь сроки создания новых вооружений в стране примерно такие же, как в Штатах.

Тем не менее, по мнению экспертов, Россия сталкивается с рядом проблем в данной отрасли, а ее оборонные предприятия отстают от американских. Так, среди препятствий специалисты называют относительно низкую производительность труда, недостаток кадров в сфере НИОКР и санкции со стороны западных стран.

Ранее официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби назвал российские разработки в области гиперзвукового оружия дестабилизирующим фактором. «Новые российские гиперзвуковые системы — потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными», — пояснил Кирби.


Марина Совина

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Страны
Россия
США
Продукция
Армата
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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