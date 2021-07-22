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Вестник Мордовии

Как в СССР ракетные "динозавры" "Скад" превратили в сверхточные "Аэрофоны"

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Знаменитые советские оперативно-тактические ракетные комплексы 9К72 "Эльбрус", больше известные по натовскому обозначению "Скад", уже в конце 80-х годов стали называть устаревшими "динозаврами" или "монстрами".

Их, например, справедливо критиковали за недостаточную точность, так, в зависимости от модификации, ракета могла отклониться от точки прицеливания на 1000 метров. Даже по меркам 70-х годов это не могло считаться хорошим показателем. Тем более, если речь идет об использовании обычных боевых частей.

Однако в конце 80-х годов в войска стал поступать вариант ракеты с оптической головкой самонаведения, созданной по проекту "Аэрофон". Данные о цели помещались в систему прицеливания в цифровом виде, благодаря чему отделяющаяся боеголовка с высокой точностью находила атакуемый объект на расстоянии в 300 км, попадая практически "в колышек".

Причем, БЧ имела относительно маленькие размеры, и на то время ее практически нельзя было перехватить.

Правда, такое уникальное оружие не получило большого распространения, и сейчас о нем, к сожалению, мало кто помнит.

Лев Романов

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Страны
Россия
Продукция
Р-17
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