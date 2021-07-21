Минобороны РФ начинает аккредитацию журналистов на международный военно-технический форум "Армия-2021"

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Началась аккредитация российских и иностранных журналистов на международный военно-технический форум "Армия-2021", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Началась аккредитация на Международный военно-технический форум "Армия-2021", мероприятия которого пройдут с 22 по 28 августа 2021 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на форум приглашаются представители российских средств массовой информации, имеющие лицензию Роскомнадзора, иностранные журналисты, аккредитованные министерством иностранных дел России, а также представители пресс-служб российских и зарубежных органов государственной власти, организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Заявки принимаются до 15.00 мск 19 августа.

В Минобороны отметили, что предприятия оборонной промышленности представят свои новейшие разработки в статической экспозиции и в демонстрационной программе форума. В динамическом показе задействуют более 320 единиц вооружения, военной и специальной техники из наличия российского военного ведомства.

Научно-деловая программа будет включать более 180 мероприятий, посвященных развитию Вооруженных Сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества.

Организаторы форума традиционно пригласили глав оборонных ведомств и официальные делегации иностранных государств.

"Допуск на форум будет осуществляется на основании аккредитации и справки об отрицательном ПЦР-исследовании на наличие новой коронавирусной инфекции (со сроком исследования, не превышающем 72 часов) либо справки о наличии антител либо сертификата о вакцинации, завершенной не ранее 14 дней назад", - уточнили в Минобороны.