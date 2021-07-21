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Известия.ru

Балтийский оплот: под Калининград отправят новейшие Су-30СМ2

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Первые образцы глубоко модернизированных Су-30СМ2 направят в авиацию Балтийского флота. Многофункциональные боевые машины разместят в Калининградской области. Они способны не только сбивать самолеты, крылатые ракеты и беспилотники, но также уничтожать наземные и морские цели. В регионе истребителям приходится всё чаще встречаться в воздухе с оппонентами из НАТО, включая новейшие самолеты пятого поколения F-35. Эксперты считают, что новинки позволят в разы нарастить боевые возможности на Балтике и укрепить там позиции России.

Первые образцы глубоко модернизированных Су-30СМ2 направят в авиацию Балтийского флота. Многофункциональные боевые машины разместят в Калининградской области. Они способны не только сбивать самолеты, крылатые ракеты и беспилотники, но также уничтожать наземные и морские цели. В регионе истребителям приходится всё чаще встречаться в воздухе с оппонентами из НАТО, включая новейшие самолеты пятого поколения F-35. Эксперты считают, что новинки позволят в разы нарастить боевые возможности на Балтике и укрепить там позиции России.

Морские «СуперСухие»

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, первые Су-30СМ2 поступят на вооружение Балтийского флота до конца этого года. Новейшие истребители пойдут на переоснащение 689-го истребительного, а также 4-го гвардейского морского штурмового авиаполков. Поступление этих машин позволит заменить устаревшие Су-27 и радикально повысить боевые возможности морской авиации в регионе. Они станут первыми представителями новейшего типа многоцелевых машин на вооружении. Пока их нет ни в воздушно-космических силах, ни в морской авиации других флотов.

В прошлом году министр обороны Шойгу сообщил о намерении подписать до конца 2020-го контракты на 21 новый истребитель Су-30СМ2 и 25 учебно-боевых Як-130. Общая сумма двух этих договоров составила более 100 млрд рублей. Поставки должны начаться в этом году.

Не так давно начальник морской авиации Балтийского флота полковник Андрей Костерин заявил, что ее парк в этом году пополнится четырьмя новыми самолетами, не уточнив их типы. По его словам, помимо них туда поступят один военно-транспортный Ан-140 и три вертолета.

Из-за увеличения активности НАТО западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности Российской Федерации, заявляет Минобороны. Для нейтрализации угроз здесь ведется формирование новых военных частей и перевооружение имеющихся.

— Калининград — это фактически наш единственный форпост на Западе, его уязвимость заключается в том, что он несколько дистанцирован от основной территории России, — пояснила «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко. — Поэтому для нас очень важно, чтобы он был оснащен самыми надежными средствами защиты в случае обострения, обладал возможностью самостоятельно продержаться, ответить на угрозы. Происходящее укрепление там реализуется планово, стратегически.

В июне прошли учения НАТО и стало понятно, чего не хватает нашему Балтийскому флоту. Для его укрепления нужна вспомогательная составляющая: транспортная и воздушная. Поэтому было принято решение оснастить Балтийский флот новинками Су-30СМ2. Это позволит укрепить позиции России на Балтике, подчеркнула эксперт.

Противостояние над Балтикой

По данным Министерства обороны России, за первые шесть месяцев этого года истребители Балтийского флота более 70 раз поднимались в воздух для сопровождения иностранных боевых самолетов, включая новейшие F-35. Встречи российских летчиков с авиацией НАТО происходят в этом регионе чаще, чем где бы то ни было.

На аэродромах прибалтийских государств на принципах ротации постоянно базируются около полутора десятков истребителей из ВВС основных стран — членов НАТО. Туда регулярно направляют новейшие боевые машины.

Кроме того, страны НАТО, расположенные в балтийском регионе, активно модернизируют свои военно-воздушные силы, заменяя устаревшие истребители F-16. Уже в ближайшие годы в регионе будет размещено несколько десятков F-35. Недавно контракт на 32 единицы подписала Польша. Приобрела эти машины Голландия и Норвегия, 27 единиц закупила Дания.

— Появление новейших сверхманевренных истребителей Су-30СМ2 поднимет возможности авиации Балтийского флота в разы, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Они качественно другого поколения, нежели истребители Су-27СМ, которые есть на вооружении в Калининградской области сейчас. «СуперСухие» способны перехватывать надводные и воздушные цели, наносить ракетные и бомбовые удары — это хороший, многоцелевой самолет, действующий и как перехватчик, и как штурмовик.

На фоне намерений Польши и Дании закупить партии современных истребителей F-35, да и американцы на Балтике постоянно активны, усиление обороны региона поставкой модернизированных Су-30СМ2 очень актуально, отметил эксперт.

В Калининградской области дислоцирована 34-я смешанная дивизия ВВС Балтийского флота. В ее составе 4-й гвардейский штурмовой авиаполк, оснащенный бомбардировщиками Су-24М и эскадрильей многоцелевых Су-30СМ, а также 689-й истребительный авиаполк, вооруженный модификациями истребителя Су-27. Дополняет их вертолетный полк с транспортными, противолодочными и поисково-спасательными машинами.

Двойной удар

Даже в базовом варианте Су-30СМ — грозные боевые единицы. В морской авиации они играют роль и истребителей, и ударных самолетов. Помимо ракет класса «воздух–воздух» они могут применять мощные противокорабельные Х-35, корректируемые и обычные бомбы. Их уже опробовали не только по учебным целям, но и в реальной боевой обстановке российской операции в Сирийской Арабской Республике.

Новую модификацию Су-30СМ2 разрабатывали с учетом обширного сирийского опыта. На ней заменили «сердце», чтобы унифицировать с самым совершенным российским истребителем четвертого поколения Су-35. Вместо двигателя АЛ-31ФП боевая машина получила значительно более мощный авиамотор АЛ-41Ф-1С с всеракурсным управляемым вектором тяги. Установили на самолет и мощный радар «Ирбис». Он позволит обнаруживать цели, включая малозаметные, на гораздо большем расстоянии.


Су-30СМ2.
Источник: iz.ru

Су-30СМ2 оснастили многоканальной системой связи и передачи данных, изначально разработанной для пятого поколения российских истребителей. Она позволяет в реальном времени обмениваться информацией с другими воздушными машинами, вертолетами и наземными пунктами управления, выдавать и принимать целеуказание, служить элементом современных автоматизированных систем управления тактического звена.

Модернизация позволила расширить набор высокоточных ракет, которые можно применять с самолета, включая тяжелые противокорабельные боеприпасы. Проведены на истребителе и работы по импортозамещению многих иностранных деталей авионики. Увеличены возможности бортовых средств радиоэлектронной борьбы, которые защищают самолет от поражения ракетами.

Антон Лавров Анна Черепанова

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