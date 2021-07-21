Hürriyet (Турция): «Турция обязательно должна быть в Афганистане, но...»

НАТО покидает Афганистан, но Турция ни в коем случае не должна оставлять его одного. «Талибан»* вернулся спустя 20 лет. Такого мнения придерживается Хикмет Четин, бывший гражданский представитель НАТО в Афганистане. В интервью он рассказал о роли Турции в регионе и о том, почему Афганистан никак не может обрести спокойствие.

Я побеседовал с Хикметом Четином (Hikmet Çetin), который в течение трех лет служил гражданским представителем НАТО в Афганистане...

На первых строчках мировых информагентств один и тот же заголовок: "НАТО уходит. Возьмет ли Турция на себя миссию защиты аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле?"

"Если да, то что будет дальше?"

Эти вопросы волнуют мир, поскольку война между "Талибаном"* (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) и центральным правительством ожесточается. "Талибан" продвигается…

Итак, если Турция устремится туда, каковы риски и преимущества?

Как я уже отмечал в своей предыдущей статье, Турция должна быть там.

Но как?

Этот вопрос я адресовал Хикмету Четину, который с 2003 по 2006 год служил гражданским представителем НАТО в Афганистане…

Я спросил:

- Что вы думаете по поводу того, чтобы Турция осталась в Афганистане от имени НАТО?

Хикмет Четин дал предельно четкий ответ:

- Турция не должна оставлять Афганистан одного. И обязательно должна быть там… Но при одном важном условии. Необходимы переговоры с "Талибаном" и достижение согласия с ним…

- Однако пока "Талибан" не сказал "да"…

- Не сказал, но Турцию очень любят в Афганистане… Талибы реагируют так, рассматривая Турцию как НАТО. Однако у нас есть история братских отношений. Представьте, что Афганистан - первая страна, признавшая Турцию 1 марта 1921 года… Нашего первого посла в Афганистане назначил Ататюрк. Им стал Фахреттин-паша, который защищал Медину… Первый иностранный визит в Турцию совершил король Афганистана… Так что у нас очень глубокие связи… Турция - единственная мусульманская страна в НАТО… Все это важно… И поэтому я считаю, что Турция должна оказать всевозможную поддержку Афганистану. Но "Талибан" необходимо каким-то образом заставить сказать "да". Нужно и его "согласие"… Конечно, когда дело дошло до разговоров через США, талибы стали еще более неспокойными.

- А если согласия талибов не будет…

- В таком случае риски возрастут. Повторяю… Турция в любом случае не должна оставлять Афганистан одного.

Я просил обе стороны

- Во время вашей миссии делали ли вы что-либо для прекращения этого конфликта?

- Разве могло быть иначе? Как вы знаете, Пакистан поддерживает "Талибан". Однако у Пакистана конфликт с Индией. Соперничество между этими двумя странами бьет по Афганистану. Однажды я побывал в Пакистане. В то время главой государства был господин Мушарраф… Я сказал ему: "Пожалуйста, не переносите этот конфликт между вами и Индией на Афганистан. Страдает Афганистан". Он, в свою очередь, жаловался мне на Индию. Я дважды говорил об этом господину Мушаррафу…

- А что говорила Индия?

- У Индии был очень достойный посол в Кабуле. Ему я сказал то же самое. Я сказал: "Пожалуйста, передайте мои слова вашему руководству". Затем с их стороны поступила жалоба на Пакистан… Таким образом, в Афганистане также идет пакистано-индийское соперничество.

- Во время вашей миссии у вас не было контактов с "Талибаном"?

- А как же, конечно, были, но не с теми, кто находился в горах, а с теми, кто был близок к ним. Они говорили: "Мы любим вас, вы братская страна, но вы пришли с США, вы пришли с НАТО, это вторжение". Вот почему я считаю важным, чтобы "Талибан" сказал "да"… Турция обязательно должна отправиться туда. В противном случае останутся только Эмираты.

- Допустим, Турция будет присутствовать в Афганистане. Может ли Турция, помимо защиты и эксплуатации аэропорта, активно инициировать переговорный процесс между центральным правительством и "Талибаном"?

- Прежде всего, в соответствии с соглашением, заключенным США в феврале 2020 года, между центральным правительством и "Талибаном" к настоящему моменту должно было быть достигнуто соглашение. Этого еще не сделано. Как и когда эта сделка состоится, неясно. Теперь "Талибан" доминирует "на земле". На данном этапе Турция, уверен, может быть, если не посредником, то помощником…

США потерпели поражение во Вьетнаме, Советы - в Афганистане

- Почему Афганистан никак не может обрести спокойствие?

- Афганистан - несчастная страна… И все, что обрушилось на него, имело внешнее происхождение. Сначала пришел Советский Союз, который был там десять лет, но ничего не добился. Ушел. Потом мир фактически оставил Афганистан в одиночестве перед такими вскормленными против Советов структурами, как "Аль-Каида"* (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.), которые стали господствовать там. "Талибан", обучавшийся джихаду в пакистанских медресе, сопротивлялся. Теперь и США вынуждены уйти оттуда. Афганцы - хорошие люди с чувством собственного достоинства… Но каким-то образом цену за холодную войну заплатил Афганистан. Так, США потерпели поражение во Вьетнаме, а Советы - в Афганистане.

Мир бросил одного

- Что вы имели в виду, когда сказали, что Афганистан заставили заплатить цену за холодную войну?

- В 1989 году, когда Советский Союз решил вывести войска, западные страны, прежде всего США, бросили Афганистан одного. До этого момента они были там, учитывая джихадистские организации, которые поддерживались против Советов, "Аль-Каиду" и прочие, поддержку США, Пакистана, Саудовской Аравии. Когда Советы ушли, Афганистан оставили наедине с этими организациями. Мир шаг за шагом наблюдал за подъемом "Аль-Каиды" и "Талибана". И в 1994 году они стали доминировать во всем Афганистане. США решили, что если Советы ушли, то и дело с концом. Они пассивно наблюдали за этой ситуацией до терактов 11 сентября. Теперь все снова вернулось в 2001 год. Иными словами, через 20 лет "Талибан" снова пришел.

Фактор России и Китая

- Также есть фактор Китая, Ирана и России. Как он будет сбалансирован?

- Я не думаю, что эти страны создадут какие-либо проблемы, если правительство Кабула и "Талибан" скажут "да". Здесь хочу обратить внимание на следующий момент. Думаю, что у правительства Кабула возникло превратное представление. Как вы знаете, Пакистан поддерживает "Талибан", а правительство Кабула воюет с ним. Они думают, что Турция будет защищать аэропорт имени Хамида Карзая вместе с Пакистаном. А это, похоже, вызвало вопросы в кабульском правительстве. На мой взгляд, это полное недоразумение.

Военного решения не существует

Таково краткое изложение моего разговора с Хикметом Четином, гражданским представителем НАТО в Афганистане в течение 38 месяцев, состоявшегося в критически важное время, когда НАТО уходит из Афганистана, а Турция готовится к миссии в этой стране…

Напоследок Четин сказал: "Там не может быть военного решения… Проблему невозможно решить с помощью оружия. Более того, мы, как международная группа, представили доклад о том, что эту проблему следует решать политически, а не с помощью оружия. Сейчас я говорю то же самое".

Да, в мировой повестке дня стоит кабульский аэропорт и позиция Турции.

Я процитировал часть нашей продолжительной беседы с Хикметом Четином и, конечно же, хочу подчеркнуть его следующие слова: "Турция в любом случае не должна оставлять Афганистан одного".

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* - террористическая организация, запрещена в РФ, прим. ред.

Фатих Чекирге (Fatih Çekirge)