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Известия.ru

Пентагон назвал новые гиперзвуковые ракеты РФ дестабилизирующим фактором

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lisa Ferdinando/Dod

Министерство обороны Соединенных Штатов назвало новые российские разработки в области гиперзвукового оружия дестабилизирующим фактором, так как ракеты способны нести ядерный заряд, США в свою очередь разрабатывают подобные системы исключительно для неядерного оснащения. Об этом заявил в понедельник, 19 июля, представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы в курсе заявлений президента [России Владимира] Путина. Не буду вдаваться в подробности или анализировать относительно его заявлений. Но важно отметить, что новые российские гиперзвуковые системы — потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными», — сообщил Кирби на брифинге в американском военном ведомстве.

Он отметил, что Штаты разрабатывают гиперзвуковые ударные системы исключительно в неядерном оснащении.

Ранее в этот же день фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели в Белом море. Скорость полета составила 7 махов, а дальность — свыше 350 км. Минобороны РФ планирует оснащать комплексом «Циркон» подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России.


17 июля американский журнал The National Interest писал, что США испытывают серьезные трудности в попытках догнать Россию и Китай в разработке гиперзвукового оружия. Как отметил заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин, у Соединенных Штатов «нет систем, которые могли бы представлять опасность для Китая и России в должной степени». Кроме того, он констатировал отсутствие средств для защиты от российских вооружений.

10 июля стало известно, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем корабельных гиперзвуковых ракет «Циркон». По словам главкома ВМФ Николая Евменова, эти корабли являются самыми современными боевыми кораблями России. Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».

В США неоднократно отмечали отставание от России в вопросе создания гиперзвуковых ракет. 22 марта контрольно-бюджетное управление американского конгресса (GAO) опубликовало доклад, в котором Штаты признали, что у них недостаточно развитых технологий для создания гиперзвукового оружия. В связи с этим программа его развертывания может быть реализована с большим опозданием.

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