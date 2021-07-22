В НАТО осудили приписываемые Китаю кибератаки, призывают Пекин действовать ответственно

Брюссель. 19 июля. ИНТЕРФАКС - В НАТО осудили "злонамеренную киберактивность", в частности в отношении компании Microsoft, и призвали к "мирному и безопасному" киберпространству.

"Мы осуждаем такие злонамеренные действия в киберпространстве, которые нацелены на дестабилизацию и нанесение вреда евроатлантической безопасности", - говорится в заявлении Североатлантического совета.

"Мы призываем все страны, в том числе Китай, выполнять свои международные обязательства и действовать ответственно в международной системе, в том числе в киберпространстве", - отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что альянс выступает за "свободное, открытое, мирное и безопасное кибепространство".

В НАТО также указали, что альянс все чаще сталкивается с угрозами в сфере кибербезопасности.

Ранее западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома сообщили, что Вашингтон вместе с ЕС и союзниками по НАТО в понедельник выступил с обвинениями в адрес Китая из-за киберактивности.

Как сообщило ранее в понедельник со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации США издание The New York Times, такие действия со стороны Вашингтона и его союзников последовали, в частности, из-за предполагаемой причастности китайских властей к взлому в марте систем электронной почты Microsoft, которые используют крупные мировые компании, правительства, военные подрядчики.