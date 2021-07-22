Российские космонавты на борту МКС могут лишиться скафандров и возможности выхода в открытый космос

Ситуация с поставками оборудования для российской части МКС складывается не лучшим образом. Не исключено, что со временем космонавты вовсе лишатся возможности выходить в открытый космос.

В последние годы российская составная программы Международной космической станции сталкивается с большими техническими проблемами. По словам гендиректора научно-производственного предприятия «Звезда» Сергея Позднякова, в обозримом будущем космонавты могут остаться без скафандров «Орлан-МКС».

Причина кроется в истечении гарантийного срока имеющихся изделий. При этом соглашение на производство новой партии скафандров еще не заключили.

Из-за задержек в заказе новых изделий исчезли ряд поставщиков материалов и сами материалы, нужные для производства. Чтобы получить новые, необходимы испытания и большие средства. Кроме того, неизвестны сроки изготовления скафандров.

Начиная с 2017-го космонавты применяют «Орлан-МКС», а как резерв сохраняют предыдущее поколение — «Орлан-МК». Более новые изделия обеспечивают 20 выходов в космос, в то время как скафандры предыдущего типа — 15. Улучшить показатели помогла полиуретановая оболочка, которая пришла на смену резиновой.

Между тем даже этого может оказаться недостаточно. Чтобы подключить новый модуль «Наука», космонавты должны совершить около десятка выходов в открытый космос, что в значительной мере «съест» и без того частично израсходованный гарантированный ресурс.

Если ничего в планах не изменится, запустить «Науку» должны 21 июля. Для этого задействуют ракету тяжелого класса «Протон-М». Стыковка намечена на 29-е число. На днях модуль и его носитель «Протон-М» вывезли на стартовый стол: ознакомиться с процессом подготовки к пуску можно в нашем недавнем материале.

«Протон-М» Источник изображения: Naked Science, Василий Парфенов

Подготовка к старту нового модуля к МКС проходит на фоне обсуждения проекта новой национальной станции. Она должна стать условным аналогом советского «Мира» (проще говоря, будет существенно меньше МКС).

Дело в том, что ранее Россия заявила о намерениях выйти из международной программы начиная с середины десятилетия. Одно время страну рассматривали как одну из сторон проекта новой международной станции — Lunar Gateway. Сейчас, насколько можно судить, российское участие осталось в прошлом.

Известно также, что Москва вместе с Пекином хочет построить базу на Луне, причем первый этап программы могут начать уже в скором времени. Ввести объект в эксплуатацию могут в 2030-х.

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