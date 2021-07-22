Войти
Naked Science

Российские космонавты на борту МКС могут лишиться скафандров и возможности выхода в открытый космос

351
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Ситуация с поставками оборудования для российской части МКС складывается не лучшим образом. Не исключено, что со временем космонавты вовсе лишатся возможности выходить в открытый космос.

В последние годы российская составная программы Международной космической станции сталкивается с большими техническими проблемами. По словам гендиректора научно-производственного предприятия «Звезда» Сергея Позднякова, в обозримом будущем космонавты могут остаться без скафандров «Орлан-МКС».

Причина кроется в истечении гарантийного срока имеющихся изделий. При этом соглашение на производство новой партии скафандров еще не заключили.

Из-за задержек в заказе новых изделий исчезли ряд поставщиков материалов и сами материалы, нужные для производства. Чтобы получить новые, необходимы испытания и большие средства. Кроме того, неизвестны сроки изготовления скафандров.

Начиная с 2017-го космонавты применяют «Орлан-МКС», а как резерв сохраняют предыдущее поколение — «Орлан-МК». Более новые изделия обеспечивают 20 выходов в космос, в то время как скафандры предыдущего типа — 15. Улучшить показатели помогла полиуретановая оболочка, которая пришла на смену резиновой.

Между тем даже этого может оказаться недостаточно. Чтобы подключить новый модуль «Наука», космонавты должны совершить около десятка выходов в открытый космос, что в значительной мере «съест» и без того частично израсходованный гарантированный ресурс.

Если ничего в планах не изменится, запустить «Науку» должны 21 июля. Для этого задействуют ракету тяжелого класса «Протон-М». Стыковка намечена на 29-е число. На днях модуль и его носитель «Протон-М» вывезли на стартовый стол: ознакомиться с процессом подготовки к пуску можно в нашем недавнем материале.

«Протон-М»

Источник изображения: Naked Science, Василий Парфенов

Подготовка к старту нового модуля к МКС проходит на фоне обсуждения проекта новой национальной станции. Она должна стать условным аналогом советского «Мира» (проще говоря, будет существенно меньше МКС).

Дело в том, что ранее Россия заявила о намерениях выйти из международной программы начиная с середины десятилетия. Одно время страну рассматривали как одну из сторон проекта новой международной станции — Lunar Gateway. Сейчас, насколько можно судить, российское участие осталось в прошлом.

Известно также, что Москва вместе с Пекином хочет построить базу на Луне, причем первый этап программы могут начать уже в скором времени. Ввести объект в эксплуатацию могут в 2030-х.

.shesht-social-sharing-block { margin-top: -40px; }

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Проекты
МКС
Похожие новости
22.07.2021
Россия запустила к МКС модуль «Наука»
31.12.2020
Рогозин пообещал в 2021 году пуск на Луну
04.04.2017
Александр Железняков о старте уже летавшей ракеты Falcon 9
11.02.2015
Полеты в мечтах и наяву
02.09.2011
Роскосмос не заметил кризиса в своей отрасли
13.12.2007
"Кобра" над Лангкави. ВВС Малайзии обратились в правительство с просьбой закупить партию истребителей марки "Су"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 11:15
  • 224
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком