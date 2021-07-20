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Российская газета

В Минобороны обсудили вопросы военного сотрудничества с Шри-Ланкой

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Вертолет Ми-17 ВВС Шри-Ланки, март 2017 года
Вертолет Ми-17 ВВС Шри-Ланки, март 2017 года.
Источник изображения: Haleef Ismail

Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в России профессором Ламавансом Мигахаланде.

Как сообщили в Минобороны России, в ходе диалога были обсуждены состояние и перспективы российско-ланкийских отношений. Акцент был сделан на актуальных вопросах двустороннего военного сотрудничества.

Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. В военном ведомстве отметили, что Ламаванс Мигахаланде завершает свою службу в России в конце текущего месяца.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Шри-Ланка
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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