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Ударные беспилотники MQ-9A научатся автоматически взлетать и садиться

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Ударные беспилотники MQ-9A научатся автоматически взлетать и садиться
Ударные беспилотники MQ-9A научатся автоматически взлетать и садиться.
Источник изображения: U.S. Air Force

ВВС США успешно испытали ударные беспилотники MQ-9 с системой автоматического взлета и посадки. С весны следующего года эту систему начнут устанавливать на MQ-9A вместе с плановым обновлением их программного обеспечения. Благодаря ей беспилотники смогут подниматься в воздух и садиться на аэродромы без традиционной инфраструктуры и команды для их запуска и обслуживания.

Сегодня MQ-9 — основа парка ударных беспилотников на вооружении ВВС США. Его разработали в начале 2000-х годов. MQ-9 предназначен для разведки, наблюдения и нанесения ракетных и бомбовых ударов по наземным целям. При длине в 11 метров и размахе крыла в семь метров максимальная взлетная масса аппарата — 4,8 тонны.

MQ-9 может пролетать до 1,8 тысячи километров со скоростью до 482 километров в час, находясь в воздухе до 14 часов. Беспилотник способен нести бомбы и ракеты общей массой до 680 килограмм. Для этого у него есть семь точек подвески. Поднимается в воздух и садится MQ-9 пока что при помощи команды специалистов, которая прибывает на место взлета и посадки.

ВВС США успешно завершили испытания ударного беспилотника MQ-9 автоматическим взлетом и посадкой 8 июля. В первый день они проходили на базе Крич, а операторы контролировали его с базы Неллис по спутниковой связи — на расстоянии почти 90 километров. Во второй день MQ-9 испытывали на базе Холломан. На этот раз на него установили контейнер с аппаратурой разведки целей и целеуказания. С ее помощью беспилотник нашел взлетно-посадочную полосу.

С весны следующего года систему автоматического взлета и посадки начнут устанавливать на беспилотники MQ-9A вместе с плановым обновлением их программного обеспечения. Она позволит им подниматься в воздух и садиться на удаленные аэродромы, где нет традиционной инфраструктуры и персонала, который мог бы обеспечить их взлет, посадку и буксировку.

Американские военно-воздушные силы собираются снимать MQ-9 с вооружения с 2030 года. Ранее мы писали, что замену им разрабатывают General Atomics и Northrop Grumman.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
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