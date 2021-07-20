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Правительство РФ утвердило Стратегию развития аддитивных технологий

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Аддитивные технологии
Аддитивные технологии.
Источник изображения: industry-hunter.com

Укрепление научного и кадрового потенциала, совершенствование нормативно-правовой базы, активизация процессов импортозамещения – такие приоритеты обозначены в Стратегии развития аддитивных технологий на период до 2030 года, утверждённой Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

Аддитивное производство (3D-печать) предполагает создание изделий методом послойного наращивания. Как отметил на заседании Правительства 24 июня Михаил Мишустин, этот способ позволяет заметно сократить время от разработки до выпуска готовой продукции, снизить потребление энергии, а главное – создавать такие изделия и конструкции, появление которых ранее казалось невозможным.

Стратегия акцентирует внимание на ключевых технологиях, необходимых для формирования конкурентоспособной отрасли. Речь идёт, в частности, об освоении печати биологических тканей, высокоточных объектов для авиакосмической и атомной промышленности, элементов жилых домов. Для этого необходимо наладить серийный выпуск оборудования для 3D-печати, комплектующих и материалов, используемых в производстве. Важнейшим отраслевым проектам, как указано в документе, будет обеспечена государственная поддержка.

Формирование новой высокотехнологичной отрасли потребует принятия современных стандартов и регламентов. В то же время регуляторные и организационные барьеры, мешающие развитию экспорта и кооперации, должны быть минимизированы. Для укрепления кадрового потенциала предлагается продолжить актуализацию профессиональных и образовательных стандартов, запустить мониторинг потребностей отрасли в квалифицированных специалистах.

Ожидается, что реализация стратегии позволит увеличить объём российского рынка аддитивных технологий более чем в три раза, станет дополнительным стимулом для инновационного развития отечественной экономики.

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Россия
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