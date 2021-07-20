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Росэлектроника

«Росэлектроника» создаст высокочувствительную телекамеру для работы в Арктике

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«Росэлектроника» создаст высокочувствительную телекамеру для работы в Арктике
«Росэлектроника» создаст высокочувствительную телекамеру для работы в Арктике.
Источник изображения: industry-hunter.com

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к разработке универсальной высокочувствительной телекамеры для применения в арктических широтах. Устройство позволит увидеть айсберг при шторме на расстоянии до 30 км. В обычных условиях решение может использоваться для мониторинга электросетей или проведения ночных поисково-спасательных операций. Прибор не имеет российских аналогов, а зарубежные превосходит по ряду технических характеристик.

Благодаря технологии обратной засветки телекамера сможет работать в полной темноте и улавливать единицы фотонов, даже когда другие устройства в подобных условиях ничего не различают. Помимо этого, прибор превосходит зарубежные аналоги по квантовой эффективности, пороговой чувствительности, дальности обнаружения и разрешающей способности. В числе других особенностей разработки – низкое энергопотребление и малые габариты. 

Разрабатываемая камера имеет модульную конструкцию, что обеспечивает работу в трех востребованных спектральных диапазонах – от UV до SWIR. Камера ближнего инфракрасного диапазона позволит получать картинку высокого качества практически в любых погодных условиях. Камера видимого диапазона обеспечит круглосуточное наблюдение с высоким разрешением. Камера ультрафиолетового диапазона предназначена для мониторинга электросетей.

Разработку ведет ЦНИИ «Электрон» (входит в «Росэлектронику») в рамках научно-производственного арктического кластера Санкт-Петербурга. Предприятие получило федеральную субсидию 126 млн рублей по итогам конкурсного отбора, организованного Минпромторгом России.

Универсальные телекамеры могут применяться не только в экстремальных условиях Арктики, их потенциал гораздо шире. Например, такие устройства подходят для проведения ночных спасательных операций, выявления дефектов в электросетях или фиксации нарушений на дорогах. Уникальные характеристики прибора позволяют вести качественный круглосуточный мониторинг с дронов или кораблей даже при тумане, дожде, снеге и прочих условиях плохой видимости. Серийное производство планируется начать в 2024 году, — отметил генеральный директор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников.

Научно-производственный арктический кластер Санкт-Петербурга объединяет 22 научные и промышленные организации. Основной задачей является освоение и развитие Арктической зоны России.

Права на данный материал принадлежат Росэлектроника
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Росэлектроника
Проекты
Арктика
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