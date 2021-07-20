«Росэлектроника» создаст высокочувствительную телекамеру для работы в Арктике.

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к разработке универсальной высокочувствительной телекамеры для применения в арктических широтах. Устройство позволит увидеть айсберг при шторме на расстоянии до 30 км. В обычных условиях решение может использоваться для мониторинга электросетей или проведения ночных поисково-спасательных операций. Прибор не имеет российских аналогов, а зарубежные превосходит по ряду технических характеристик.
Благодаря технологии обратной засветки телекамера сможет работать в полной темноте и улавливать единицы фотонов, даже когда другие устройства в подобных условиях ничего не различают. Помимо этого, прибор превосходит зарубежные аналоги по квантовой эффективности, пороговой чувствительности, дальности обнаружения и разрешающей способности. В числе других особенностей разработки – низкое энергопотребление и малые габариты.
Разрабатываемая камера имеет модульную конструкцию, что обеспечивает работу в трех востребованных спектральных диапазонах – от UV до SWIR. Камера ближнего инфракрасного диапазона позволит получать картинку высокого качества практически в любых погодных условиях. Камера видимого диапазона обеспечит круглосуточное наблюдение с высоким разрешением. Камера ультрафиолетового диапазона предназначена для мониторинга электросетей.
Разработку ведет ЦНИИ «Электрон» (входит в «Росэлектронику») в рамках научно-производственного арктического кластера Санкт-Петербурга. Предприятие получило федеральную субсидию 126 млн рублей по итогам конкурсного отбора, организованного Минпромторгом России.
Научно-производственный арктический кластер Санкт-Петербурга объединяет 22 научные и промышленные организации. Основной задачей является освоение и развитие Арктической зоны России.